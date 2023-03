Continuano le storie d'amore e le vicende drammatiche dei personaggi di Terra Amara, la soap opera turca in onda quotidianamente alle 14:10 su Canale 5. La seconda stagione sta riservando al pubblico puntate intense e momenti inaspettati. Sarà così anche prossimamente, quando i colpi di scena riguarderanno nuovi personaggi. A proposito di new entry, le anticipazioni annunciano l'arrivo di due volti inediti: Fikret Fekeli e Ümit Kahraman. Entrambi stravolgeranno la vita di Demir Yaman.

Anticipazioni Terra Amara, nuove puntate: Fikret Fekeli arriva a Çukurova

Nella terza stagione di Terra Amara Fikret Fekeli (Furkan Palalı) arriverà a Çukurova in cerca dello zio Ali Rahmet (Kerem Alışık). L'ingresso del giovane personaggio farà vacillare gli equilibri della soap, poiché influenzerà le vite dei protagonisti, specialmente quella di Demir (Murat Ünalmış). La new entry, infatti, è a conoscenza di un segreto che potrebbe rovinare l'onore della famiglia Yaman. Dando uno sguardo alle puntate già andate in onda sull'emittente turca Atv, inizialmente il giovane nasconderà di essere il figlio illegittimo di Adnan. Nel frattempo, cercherà di sfogare la sua vendetta sul fratellastro. Prima invierà missive anonime a casa Yaman, poi userà Ümit Kahraman (Hande Soral) per ingannare Demir.

Ma chi è veramente quest'ultima e come si avvicinerà al potente signore di Çukurova?

Trame Terra Amara prossime puntate: Fikret ha un accordo con Ümit per rovinare Demir

Il personaggio di Ümit farà il suo ingresso nella terza stagione di Terra Amara, prossimamente in onda su Canale 5. Si tratta di una dottoressa assunta come primario nell'ospedale di Adana.

Anch'essa, come Fikret, nasconderà alcuni particolari del suo passato. Tra questi, ci sarà un dettaglio importante che riguarderà proprio il nipote di Ali Rahmet. Emergerà che i due si conoscono e che avranno stretto un accordo per rovinare Demir. L'incontro tra quest'ultimo e la nuova arrivata avverrà per strada, quando Yaman si offrirà di cambiarle una gomma dell'auto.

La dottoressa Kahraman colpirà subito l'imprenditore, tanto che sarà lui ad aiutarla a stabilirsi a Çukurova, facendole avere una casa lussuosa e confortevole. Nel frattempo, stando alle anticipazioni delle puntate già trasmesse in Turchia, si scoprirà che Ümit e Fikret hanno in realtà una relazione.

Demir è innamorato di Umit, Züleyha è gelosa

Nelle prossime puntate di Terra Amara i telespettatori apprenderanno che Fikret è ossessionato dalla famiglia Yaman e il suo unico obiettivo nella vita è vendicarsi. Perciò, il figlio illegittimo del patriarca Adnan architetterà un piano per colpire duramente il fratellastro. Da una parte continuerà ad inviargli lettere minatorie, dall'altra cercherà di far fallire il suo matrimonio con Züleyha (Hilal Altınbilek).

Per fare questo, la dottoressa Ümit dovrà conquistare la fiducia di Demir e farlo innamorare di lei. Quest'ultimo, stanco di non essere ricambiato dalla moglie e affascinato dalla nuova arrivata, finirà per innamorarsene. Züleyha, inaspettatamente, inizierà a provare un sentimento di gelosia.