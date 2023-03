Nella puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda giovedì 30 marzo su Canale 5 alle 14:10, Yilmaz raggiungerà sua moglie a Istanbul e la convincerà a tornare insieme ad Adana. Successivamente, il giovane Akkaya, con l'aiuto di Gulten e Cetin, restituirà il ciondolo alla sua ex fidanzata. Inoltre, Cetin dichiarerà a Gulten la volontà di chiedere la sua mano, ma lei reagirà in modo ambiguo e a nulla serviranno le rassicurazioni del ragazzo. Intanto, Mujgan confiderà a Fekeli i propri dubbi sul matrimonio con Yilmaz, mentre Saniye si dimostrerà molto efficiente nel suo nuovo ruolo di capo bracciante.

Infine, la dottoressa Hekimoglu confesserà a sua zia Behice i propri timori sulla sua storia d'amore.

Yilmaz convince Mujgan a tornare ad Adana

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Mujgan non vorrà negarsi la possibilità di diventare madre e quindi deciderà di non portare a termine l'atto sconsiderato deciso in un momento di sconforto. Inoltre, Mujgan sceglierà di chiudere la propria storia con Yilmaz e trasferirsi in America da suo fratello. Tuttavia, il giovane Akkaya raggiungerà sua moglie ad Istanbul per farle cambiare idea. Durante questo confronto, il papà di Adnan confesserà alla Hekimoglu che vorrebbe ripartire da zero e viversi al meglio il loro matrimonio. Queste parole, infatti, colpiranno la nipote di Behice che accetterà di tornare ad Adana insieme a suo marito.

Cetin confessa a Gulten il suo desiderio di sposarla

Cetin si è recato da Gulten in ospedale durante il suo periodo di convalescenza confessandole i propri sentimenti. Successivamente, il braccio destro di Fekeli dichiarerà a Gulten di voler chiedere la sua mano a Gaffur. L'intento dell'uomo, infatti, è impegnarsi seriamente con la domestica della famiglia Yaman e chiederla in moglie.

Ciononostante, la cognata di Saniye non reagirà affatto bene a questa proposta, mostrandosi molto scostante e restia. Inoltre, le rassicurazioni del giovane Cigerci non serviranno a far cambiare idea alla donna che ama.

Mujgan ha dei dubbi sul proprio matrimonio con Yilmaz

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Mujgan confesserà a Fekeli di essere molto scettica sul matrimonio contratto con l'ex meccanico.

In particolare, la donna non si fiderà molto di suo marito dopo aver appreso che ama ancora la sua ex fidanzata Zuleyha. Intanto, alla tenuta Yaman, Saniye ricoprirà il suo nuovo ruolo di capo bracciante in modo impeccabile ed efficiente, mentre Gaffur non riuscirà ad abituarsi alle sue nuove mansioni. Infine, la dottoressa Hekimoglu confiderà anche a sua zia Behice le proprie paure che riguardano la sua storia d'amore.