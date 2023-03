Lunedì 20 marzo 2023 andrà in onda il primo appuntamento settimanale con la soap turca Terra amara. Le anticipazioni rivelano che Demir verrà a sapere che la madre ha pagato Sermin per farle ritrattare la sua deposizione e che Yaman si farà convincere da Zuleyha a far tornare Gaffur e Saniye alla Villa.

Zuleyha convince Demir a far tornare Saniye e Gaffur: spoiler Terra amara

Terra Amara torna con un nuovo appuntamento nel pomeriggio del 20 marzo. Anche questa nuova puntata sarà ricca di colpi di scena. Le trame riprenderanno dal momento in cui Demir ha cacciato Saniye e Gaffur dalla Villa.

Tutto a causa delle menzogne dette dai due sul conto di Zuleyha (era stata Gulten a smascherarli di fronte a Demir).

Ebbene, in questa nuova puntata Gulten viene assalita dai sensi di colpa, visto che il fratello e la cognata sono stati allontanati a causa sua. La giovane si sente disperata confidandosi con Zuleyha. Quest'ultima, vedendo lo stato d'animo della domestica, decide di intercedere con Demir per convincerlo a far tornare Gaffur e Saniye alla Villa.

Terra amara, Demir scopre che Hunkar ha pagato Sermin

Nel corso di questo nuovo episodio di Terra amara, Demir ascolta le richieste di Zuleyha e consente a Gaffur e alla moglie di far ritorno alla tenuta. Yaman non informa Hunkar di questa decisione, la madre si adira così con il figlio per non averle detto nulla.

Sempre nel corso della puntata del 20 marzo, Demir scopre qualcosa su Sermin e Hunkar che non gli fa piacere. Viene infatti a sapere dell'accordo stretto dalle due donne per farlo scarcerare. Tutto accade nel momento in cui un uomo porta a Demir la borsa di Sermin, rinvenuta sul luogo dell'incidente. Rovistando nella borsa, Yaman trova il biglietto aereo con cui la cugina avrebbe voluto fuggire in Francia.

Non solo, Demir trova anche l'assegno che le aveva dato Hunkar per farle ritrattare la deposizione.

Terra amara, trame successive: la moglie di Demir progetta la fuga

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, Demir discuterà con la madre proprio sulla questione del denaro dato a Sermin. Yaman verrà poi a sapere dalla procuratrice di essere stato completamente scagionato per l'omicidio di Cengaver e questo perché non verranno rinvenute sue impronte sulla pistola usata per l'omicidio.

Le anticipazioni inoltre vedono Zuleyha e Yilmaz progettare la loro personale fuga, con l'aiuto di Gulten.