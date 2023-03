Sabato 18 marzo 2023 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento di Terra amara, in cui si vedrà Sermin cercare di sfuggire agli scagnozzi di Hatip. La donna avrà un incidente in cui rischierà la vita. Si riprenderà, ma verrà costretta da Hunkar a mantenere fede al loro patto e a far sì che Demir venga scarcerato. Yaman quindi potrà finalmente tornare a casa.

Hatip ordina ai suoi scagnozzi di trovare Sermin: spoiler Terra amara

Sabato 18 marzo a partire dalle 15 andrà in onda un nuovo episodio di Terra Amara, che terrà compagnia ai telespettatori sino alle 16:30.

Una puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Le trame riprenderanno dal momento in cui sia Yilmaz che Hatip saranno sulle tracce di Sermin. In particolare Hatip ha capito che la sua ex alleata gli ha giocato un brutto tiro e che ha fatto il doppio gioco. Dopo aver ricevuto i soldi da Hunkar per ritrattare la deposizione contro Demir, Sermin sarà in fuga per la Francia. Hatip vorrà trovarla a ogni costo e per questo la farà cercare dai suoi scagnozzi, dando loro l'ordine di fargliela pagare.

In Terra amara Sermin ha un incidente mentre fugge dagli uomini di Hatip

Nel corso del nuovo episodio di Terra amara, gli scagnozzi si alla ricerca di Sermin. La donna avrà poi un incidente proprio mentre starà fuggendo.

Verrà ritrovata nella sua auto priva di sensi e sanguinante. Verrà trasportata in ospedale, dove le sue condizioni appariranno critiche, tanto che si penserà che possa addirittura non farcela. Ovviamente Hunkar si augurerà che la nipote si riprenda, visto che è l'unica persona in grado di scagionare Demir. Intanto Zuleyha verrà accusata di aver voluto far del male a Saniye spingendola dalle scale.

Sermin scagiona Demir nella puntata di Terra amara del 18 marzo

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Sermin si risveglierà e sarà fuori pericolo. Al suo capezzale ci sarà la zia Hunkar, la quale sarà furiosa con lei. La madre di Demir costringerà la nipote a rispettare gli accordi e quindi Sermin ritratterà la deposizione fatta in precedenza contro Demir.

Nella puntata in onda il 18 marzo, Demir verrà scagionato da ogni accusa e potrà finalmente tornare in libertà. Da notare che Sermin non rivelerà alla procuratrice la vera identità dell'assassino di Cengaver. Hatip sarà molto preoccupato e penserà che sia meglio allontanarsi per un po' da Adana. Saniye, intanto, tornerà a casa dopo la caduta dalle scale, mentre la zia di Mujgan scoprirà di essere sul lastrico a causa dei debiti accumulati da Behzat. Per ulteriori dettagli non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara, ricordando che dal 19 marzo la soap tv turca andrà in onda anche di domenica.