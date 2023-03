Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Terra amara in programma dal 20 al 26 marzo su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya scoprirà che Mujgan Hekimoglu attende un figlio da lui. Gulten, invece, sentirà l'assenza dei suoi parenti al ranch.

Terra amara: anticipazioni della settimana 20-26 marzo

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le puntate trasmesse dal 20 al 26 marzo svelano che Gulten confiderà a Zuleyha di essere triste per l'allontanamento dei suoi familiari dal ranch. La protagonista così proverà a convincere suo marito a permettere a Gaffur e Saniye di tornare a lavorare per loro.

Intanto Demir riceverà da un uomo la borsa di Sermin contenente il biglietto aereo per fuggire in Francia e l'assegno che Hunkar le aveva dato per cambiare la deposizione sulle accuse dell' omicidio di Cengaver. Pertanto il giovane Yaman avrà una discussione con sua madre per la somma di denaro data a sua cugina.

Allo stesso tempo ci saranno delle belle notizie per il figlio di Hunkar. La pm Julide lo informerà di aver deciso di scagionarlo in maniera definitiva, visto che non erano state ritrovate impronte digitali sull'arma usata per uccidere Gengaver. Tale notizia farà tremare sia Hatip che Yilmaz.

Yilmaz scopre che Mujgan attende un figlio

Nelle puntate dal 20 al 26 marzo di Terra amara, Mujgan chiederà a Fekeli delle delucidazioni sullo strano comportamento del marito.

Gulten, intanto, aiuterà Zuleyha e l'ex fidanzato a progettare la loro fuga. Altun, infatti, si allontanerà dal ranch per raggiungere Yilmaz approfittando della confusione di un evento alla tenuta. Allo stesso tempo Akkaya si recherà in ospedale per lasciare Mujgan e confessarle la sua decisione di partire con la moglie di Demir.

Ma la pediatra sorprenderà suo marito con una notizia inaspettata: Yilmaz apprenderà che sua moglie attende un figlio.

Akkaya, a questo punto correrà sul luogo prestabilito dell'incontro con Zuleyha, dove però troverà solo un ciondolo. La protagonista, infatti, deciderà di far ritorno al ranch, sospettando che l'ex fidanzato non si sia presentato per un problema molto grave.

Zuleyha si rifiuta di incontrare Akkaya

Al ranch, Zuleyha inizierà a divertirsi in compagnia della sua famiglia, tanto da decidere di rimanere al fianco di Demir.

Gulten, invece, cercherà di capire per quale motivo Yilmaz abbia deciso di rinunciare a fuggire: la domestica sarà all'oscuro che Mujgan e Yilmaz stanno per diventare genitori.

Akkaya raggiungerà la tenuta Yaman per parlare con Zuleyha dopo essersi allontanato con una scusa dalla moglie. Infine Demir accuserà Hunkar di non essere stata capace di occuparsi della gestione della fattoria, visto che alcuni cavalli verranno colpiti da un'epidemia.