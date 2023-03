Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane in prima visione su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Sermin Yaman rovinerà il fidanzamento tra il pubblico ministero Julide e il dottor Sabahattin Arcan.

Terra amara, anticipazioni: Sabahattin chiede in moglie il pubblico ministero

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Julide prenderà una decisione sofferta a riguardo le sue prossime nozze.

Tutto inizierà quando il dottor Arcan deciderà di divorziare da Sermin.

L'uomo, a questo punto, penserà di rifarsi una vita intraprendendo una relazione con il pubblico ministero.

Il collega di Mujgan chiederà a Julide di diventare sua moglie dopo mesi di corteggiamento. Yilmaz e il resto degli amici appariranno molto entusiasti per le prossime nozze dell'uomo se non venisse l'imprevisto. Sermin è pronta a tutto pur di impedire le nozze dell'ex marito, la donna giurerà di fare il possibile per renderlo infelice.

Sermin provoca dei sensi di colpa nella rivale

Nelle puntate turche di Terra amara, Sermin darà il via ad un piano diabolico per distruggere la felicità dei due uomini. La donna si recherà nell'ufficio di Julide, alla quale dirà di non sopportare l'idea che Sabahattin diventi suo marito in quanto nutre ancora dei sentimenti per lui.

Inoltre, la madre di Betul informerà la rivale di aver intenzione di dare una seconda chance al loro matrimonio lungo 23 anni per poi mettersi a piangere disperata. Non contenta, Yaman preciserà che sua figlia sta soffrendo moltissimo per la separazione dei suoi genitori, tanto da essere entrata in crisi. Tutte queste bugie provocheranno dei sensi di colpa in Julide, che prenderà una decisione molto forte riguardo il fidanzamento con il dottor Arcan.

Julide restituisce l'anello di fidanzamento al dottor Arcan

Julide farà presente a Sabahattin di essere costretta a rifiutare la sua proposta di matrimonio in quanto scioccata dalla visita di Sermin. Pertanto, il pubblico ministero gli restituirà l'anello di fidanzamento nonostante l'uomo sottolinei più volte che le sue nozze con la sua ex moglie erano finite tanto tempo prima.

Ma Julide si dimostrerà irremovibile nella sua decisione arrivando a chiedergli di non farsi più vedere.

La reazione del dottor Arcan non si farà attendere, tanto da andare immediatamente alla ricerca di Sermin per chiederle come mai si sia comportata così male nei suoi confronti. Quale sarà la risposta della nipote di Hunkar? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera turca per scoprire come evolverà questa storyline.