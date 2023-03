Tante novità arrivano dalle prossime puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso dei prossimi giorni in tv. Le trame della soap opera made in Turchia segnalano che Demir Yaman prenderà dei severi provvedimenti nei confronti della consorte Zuleyha Altun, rea secondo lui di essersi macchiata di adulterio.

Terra amara, anticipazioni: Demir crede di essere stato tradito da Zuleyha

Tutto inizierà quando Demir vedrà un video ripreso da Mujgan dove sua moglie e Yilmaz sembreranno abbastanza complici.

Una visione che manderà su tutte le furie il ricco imprenditore, il quale non esiterà a obbligare l'amata a seguirlo con una pistola puntata alla testa. Altun, a questo punto, giurerà al marito di non averlo mai tradito con l'ex fidanzato ma di averlo incontrato solo per capire qual era il suo ruolo nella morte di Ercument. Demir non crederà alla versione di Zuleyha dando l'impressione di volerla uccidere. Il giovane Yaman così inizierà a sparare per aria per poi allontanarsi dalla moglie che sarà lasciata in terra con una ferita alla nuca.

Il ricco imprenditore non riesce a uccidere la consorte

Nelle puntate turche di Terra amara Demir trascorrerà delle ore con una donna di facili costumi. Una volta tornato a casa, Hunkar e il dottor Sabahattin gli chiederanno cosa sia successo a Zuleyha dopo essersi apparsi molto preoccupati per loro.

Il ricco imprenditore così proverà a svincolarsi dalle scomode domande per poi ammettere di non averla uccisa come avrebbe voluto fare. I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un flashback in cui il giovane Yaman colpisce Zuleyha con il calcio della pistola. Inoltre, racconterà di non aver avuto il coraggio di ucciderla per non rendere orfani Adnan e Leyla.

Tuttavia, Demir chiederà che la famiglia e tutta la servitù non pronuncino più il nome della consorte da lì in avanti in quanto considerata morta.

Zuleyha viene cacciata dalla tenuta e allontanata dai figli

Una volta ripresasi, Zuleyha riuscirà a raggiungere la fattoria dove tutti quanti staranno festeggiando il ritrovamento di Adnan e Uzum.

La protagonista cercherà di correre in direzione del suo amato bambino mentre Demir non ascolterà i suggerimenti della madre. Pertanto, il giovane Yaman non esiterà a cacciare la consorte dalla tenuta chiudendole a chiave il cancello. Infine, l'avviserà che non potrà più rivedere i suoi figli in quanto l'ha tradito con Yilmaz.