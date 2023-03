Si vivranno momenti molto emozionanti nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo averla cacciata di casa a causa di un guaio combinato invece di Yilmaz, Demir farà un passo indietro e si scuserà con Gülten, chiedendole di tornare nella villa fino a quando non sposerà Çetin.

Demir riconosce davanti a tutti che Adnan non è suo figlio

Nelle prossime puntate Demir convocherà la stampa per informarla del fatto che Yilmaz sia il padre biologico di Adnan. Racconterà che Züleyha e Yilmaz sono arrivati a Çukurova fingendosi fratelli, e che per tale motivo lui si è innamorato della giovane.

Hünkar e Züleyha assisteranno alla conferenza, ma anche Yilmaz, che arriverà proprio nel momento in cui Demir dirà: "Anche se non sono il padre biologico di Adnan, rimarrà senza dubbio il mio bambino, sono sempre io il suo vero papà". Parole che faranno saltare i nervi a Yilmaz, che davanti a tutti gli urlerà che ha obbligato Züleyha a sposarlo con la forza. Demir gli dirà che se avesse saputo che Züleyha era fidanzata, probabilmente non si sarebbe messo in mezzo.

Züleyha rimarrà inorridita davanti alle bugie di Demir, nessuno si sarebbe mai immaginato che potesse fare una cosa del genere.

Yilmaz sparisce insieme ad Adnan

Yilmaz minaccerà di portargli via il bambino e manterrà la parola. Mentre nella villa saranno tutti impegnati con i giornalisti, Yilmaz entrerà dalla cucina e porterà via Adnan.

Saniye lo vedrà mentre lo porterà via, ma non dirà nulla: alla fine è suo padre.

Gaffur la inviterà a tacere: se Demir dovesse scoprire la verità, probabilmente li caccerebbe per sempre dalla villa. Demir, però, darà tutta la colpa della sparizione di Adnan a Gülten, così la manderà via dalla villa e la ragazza verrà ospitata da Fekeli nel suo ranch.

Züleyha proverà a difenderla, ma senza successo.

Le scuse di Demir

A ogni modo, qualche ora più tardi, Yilmaz lo porterà a casa. Sarà chiaro che la ragazza non sia colpevole di nulla, ma Demir sarà troppo orgoglioso per ammetterlo. Dopo la morte di Hünkar, però, Demir inizierà a vedere le cose in maniera diversa e capirà di essere stato troppo duro con Gülten.

Così la manderà a chiamare. Senza dire una parola Gülten inizierà a piangere tra le sue braccia. Lui la terrà stretta a sé e si scuserà per tutto quello che è successo a causa di Yilmaz. "Ti ho accusata ingiustamente e mi dispiace tanto. Mia madre di voleva tanto bene", saranno queste le scuse che Demir rivolgerà a Gülten, in più le proporrà di vivere nella villa fino a quando non sposerà Çetin: "Anche questa è casa tua".

Çetin e Gaffur da lontano osserveranno la scena, così come Züleyha, che sarà felice per quello che Demir ha appena fatto.