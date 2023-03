Aria di fiori d'arancio nella tenuta della famiglia Yaman, infatti nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, verranno organizzati due matrimoni. Gülten convolerà a nozze con Çetin, mentre Fadik dovrebbe sposare Rashid. Il condizionale è d'obbligo perché la ragazza, purtroppo, verrà abbandonata sull'altare a pochi minuti dalla celebrazione delle nozze.

Fikret e la vendetta contro Adnan Yaman

Nelle prossime puntate verrà alla luce che Fikret è il figlio illegittimo di Adnan Yaman. A quanto pare la madre del giovane rimase incinta, ma Adnan non venne a sapere di questo figlio nato fuori dal matrimonio.

I due furono costretti anche ad allontanarsi da Çukurova per non mettere in serio pericolo la loro vita.

Fikret, ovviamente, è al corrente di questo ed tornato nel paese dello zio Fekeli con l'intento di vendicarsi di Adnan Yaman, prendendo come obbiettivo il figlio Demir. La prima cosa che farà sarà andare al cimitero e in un impeto di rabbia Fikret distruggerà la tomba del padre biologico. Proverà tanto odio nei suoi confronti, visto che ha rovinato la vita della madre.

Fekeli scopre dell'atto vandalico di Fikret

Demir verrà a sapere della faccenda, così si recherà subito in cimitero. L'addetto alla sorveglianza gli dirà di non aver visto il possibile colpevole dell'atto vandalismo, ma la realtà sarà un'altra.

Saprà benissimo che è stato Fikret a distruggere tutto, ma non vorrà dirlo a Demir.

Al contrario andrà a casa di Fekeli e gli svelerà tutta la verità: a quanto pare Fikret, armato di un masso, ha distrutto la lapide della tomba di Adnan Yaman. Fekeli non riuscirà a capire perché il nipote si sia reso responsabile di questo gesto, e proverà a scoprire quale tipo di rapporto ci sia tra lui e Adnan Yaman.

Le nozze fallite di Fadik

Durante le prossime puntate di Terra amara si parlerà anche d'amore: Gülten e Çetin convoleranno a nozze, e finalmente avranno la possibilità di trascorrere insieme la prima notte da marito e moglie. La tenuta Yaman si preparerà anche a un altro matrimonio, quello di Fadik, ma in questo caso le cose non andranno come previsto.

A pochi minuti dalle nozze di Rashid, il fidanzato di Fadik, non ci sarà la benché minima traccia. Tutti si adopereranno per cercarlo in ogni luogo, ma nessuno riuscirà a capire dove possa essersi cacciato.

Fadik capirà che il suo amato l'ha piantata in asso e il suo cuore andrà in mille pezzi. Züleyha, Saniye e Sevda faranno il possibile per provare a rincuorare la ragazza. Anche Gülten farà il possibile per aiutarla. A ogni modo quello che per Fadik doveva essere il giorno più bello della sua vita si trasformerà in quello più triste.