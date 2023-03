Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, si verrà a scoprire che Fikret è in realtà il figlio di Adnan Yaman. Trascorrerà una serata davanti alla tomba del padre, in cui nella sua mente riaffioreranno i ricordi della sua terribile infanzia, vissuta nella povertà proprio a causa di Adnan. Amareggiato da questa situazione e arrabbiato per tutto il dolore che ha dovuto sopportare la madre, Fikret distruggerà la tomba di Adnan Yaman.

Fikret ferito da discorso di Demir

Durante una serata al circolo sociale di Çukurova, Fikret sarà molto serio quando Demir riceverà un premio e inizierà a parlare del padre Adnan.

Non riuscirà a reggere il discorso e se ne andrà e gli darà principalmente fastidio una frase: "Sono l'unico figlio di Adnan Yaman e devo mantenere la sua eredità".

Fikret si recherà al cimitero sulla tomba di Adnan Yaman. Inizierà a piangere e a insultarlo pesantemente. Il motivo di quella rabbia mista a tristezza si può scoprire andando indietro nel tempo e scovando nel passato di Fikret.

Fikret è il figlio di Adnan

Oltre a Sevda, anche la madre di Fikret era l'amante di Adnan Yaman e durante questa relazione è rimasta incinta di Fikret. All'epoca provò a parlare con Adnan Yaman, anche semplicemente per avere un aiuto economico, ma i suoi collaboratori ogni volta la cacciavano via.

Così non ha mai potuto parlargli e Adnan non si è mai preso cura di suo figlio.

Fikret ha dei ricordi del fratello Demir: era a Villa Yaman ed era perfettamente vestito e con abiti costosi. Mentre Fikret non aveva una casa e aveva sempre le scarpe rotte. In più lui e sua madre vennero costretti ad andare via da Çukurova in quanto se fossero rimasti lì Adnan li avrebbe uccisi.

Fikret sfoga la sua ira

Fikret si ritroverà davanti alla tomba di Adnan e non riuscirà a controllare la sua rabbia, così distruggerà la sua tomba.

Diventerà sempre più violento perché i brutti ricordi torneranno a galla nella sua mente, soprattutto quello relativo al giorno in cui è morta la mamma.

Si ricorderà del fatto che la madre piangeva giorno e notte per il fatto che vivevano un'esistenza fatta di tristezza e povertà, e la salute cagionevole di certo non le è stata di grande aiuto.

Fikret però, sul letto di morte, ha fatto alla madre una promessa.

La promessa di Fikret

Fikret le ha promesso: "Non preoccuparti mamma, gliela farò pagare alla famiglia Yaman per tutto il dolore che ti hanno causato". La vendetta di Fikret è iniziata proprio da questo momento e il suo scopo è quello di creare alla famiglia Yaman, in particolare a Demir, lo stesso disagio che Adnan ha creato alla madre.

Se la prenderà solo con Demir perché sia Adnan che Hünkar sono deceduti.