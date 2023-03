Importanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Terra Amara in programma prossimamente in tv. Gli spoiler della soap opera made in Turchia segnalano così che Sermin Yaman continuerà a mettere in cattiva luce i suoi parenti. Questa volta, l'ex moglie di Sabahattin insinuerà che Hunkar e Demir si siano macchiati le mani di un omicidio durante una conversazione con Behice Hekimoglu.

Terra amara, anticipazioni: Behice cerca di conquistare Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5 rivelano poi che Sermin confesserà un nuovo segreto della famiglia Yaman.

Tutto inizierà quando Behice cercherà di conquistare Fekeli (Kerem Alışık) ad ogni costo. Tuttavia, la zia di Mujgan (Melike İpek Yalova) scoprirà che l'anziano impresario nutre un profondo sentimento per Hunkar. Pertanto, la donna proverà ad entrare nelle grazie del padrino di Yilmaz stringendo amicizia con delle donne di carità di Cukurova attive nelle opere di bene. La donna penserà addirittura di candidarsi alla presidenza del circolo se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto.

Sermin confida alla zia di Mujgan di temere di essere uccisa dai parenti

Nelle puntate turche di Terra amara, trasmesse prossimamente in tv, Sermin deciderà di mettere i bastoni tra le ruote a Behice ostacolando la sua vittoria.

L'ex moglie di Sabahattin non si presenterà alle votazioni come aveva promesso. In questo modo, Yaman vorrà vendicarsi della dispotica Hunkar non riconoscente per aver salvato la vita al piccolo Adnan, rimasto intrappolato in una stalla data alle fiamme da Azize. La zia di Mujgan, a questo punto, chiederà a Sermin per quale motivo l'abbia tradita in un momento così delicato della sua vita sottolineando che gli Yaman l'avevano privata perfino della sua abitazione.

La madre di Betul racconterà di aver temuto di essere uccisa dai suoi parenti come già successo per il nipote Ercument.

L'ex moglie di Sabahattin accusa Hunkar e Demir dell'omicidio di Ercument

L'ex moglie di Sabahattin, 'munita' della sua solita faccia tosta, darà la colpa ad Hunkar e Demir dell'omicidio di Ercument (Rüzgar Aksoy).

Parole che spaventeranno Behice all'oscuro che l'uomo sia stato ucciso da Yilmaz (Uğur Güneş) dopo che aveva usato violenza nei confronti di Gulten (Selin Genç). Una versione che non convincerà del tutto la zia di Mujgan. La donna crederà che la famiglia Yaman non possa arrivare a commettere un crimine del genere nonostante provi per loro un cocente odio.

La soap opera ambientata a Cukurova è in onda da lunedì al sabato su Canale 5 ed è disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".