Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, verrà fatta luce sui soldi che Yilmaz ha lasciato in eredità. Behice verrà a sapere che Züleyha ha ceduto all'agenzia governativa un terreno che apparteneva al giovane e scoprirà che Yilmaz ha sepolto i suoi soldi proprio lì.

Behice e Müjgan lasciano Çukurova

La questione riguardante l'eredità di Yilmaz rimarrà un mistero da risolvere per Behice. Dopo la morte del giovane è sempre stata convinta che Müjgan avrebbe ereditato un bel gruzzoletto. Proprio per questo motivo ha manipolato la nipote costringendola a lasciare Çukurova per andare a Istanbul.

È stato così che Müjgan ha portato via Kerem Ali da Fekeli, spezzandogli il cuore.

Le cose, però, non sono andate come Behice sperava, perché Yilmaz ha lasciato in eredità poco o niente.

Fekeli caccia Behice via dal ranch

Prima di morire Yilmaz ha venduto i suoi beni a Hünkar Yaman per un valore pari a circa 30 milioni di lire turche. Yilmaz, però, non ha depositato i soldi in banca: li ha nascosti in un luogo misterioso.

Quando davanti a tutti è stato letto il testamento di Yilmaz, Behice e Müjgan hanno scoperto che il ragazzo ha lasciato al figlio Kerem Ali solo la piccola villa. Scoperto questo, e soprattutto grazie all'aiuto di Fikret, le due donne non fuggiranno a Istanbul torneranno a vivere nel ranch, ma la cose non andranno nel migliore dei modi.

Behice maltratterà Nazire e Fekeli la caccerà via dal ranch.

Behice, però, non si perderà d'animo: vorrà scoprire dove ha messo i soldi Yilmaz. Müjgan penserà che ce li abbia Züleyha, ma in realtà quest'ultima non avrà la più pallida idea di dove siano finiti.

L'asta a favore dei bambini di Çukurova

Intanto a Çukurova avrà luogo un'asta di beneficenza il cui ricavato andrà ai bambini bisognosi del paese.

Züleyha donerà all'agenzia governativa un terreno per costruire un campo per i bambini.

Quel terreno prima apparteneva a Yilmaz e quando Behice verrà a sapere che stanno iniziando i lavori di costruzione, andrà a vedere che cosa sta succedendo.

Behice prova a fuggire con i soldi

Mentre gli operai saranno intenti a scavare, in aria inizieranno a volare delle banconote: a quanto pare Yilmaz ha nascosto quei 30 milioni di lire turche all'interno di alcune lattine, per poi sotterrarle nel suo terreno.

Behice correrà per prendere una delle lattine piene di denaro e inizierà a gridare: "Questo soldi sono miei". Il commissario, però, le spiegherà che ormai i soldi appartengono all'agenzia governativa, visto che il terreno è di sua proprietà.

Behice, però, non starà a sentire: prenderà una lattina e scapperà, ma qualcuno riuscirà a fermarla, così non le resterà che lasciare il malloppo e andarsene via con la coda tra le gambe.