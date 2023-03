Çetin non si arrenderà e nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, vorrà scoprire perché Gülten non vuole stare con lui. Arriverà anche a rapirla e proprio in questa occasione riuscirà a estorcerle una dura verità: Gülten gli rivelerà di aver subito delle violenze, ma non gli darà che il colpevole di tutto è Ercüment, il cugino di Demir che è stato ucciso da Yilmaz.

Gülten finisce in ospedale a causa di un avvelenamento

Gülten si troverà in ospedale dopo essere stata avvelenata dal pollo servito durante la cerimonia di circoncisione a Villa Yaman.

Rimarrà sotto osservazione e avrà modo di ricevere visite. Çetin, appena scoprirà l'accaduto, si precipiterà subito da lei: le porterà un mazzo di fiori e si sincererà delle sue condizioni di salute.

Gülten sarà felice di vederlo, e Çetin coglierà l'occasione per rimarcare che è molto interessato a lei e vorrà sapere se questi sentimenti sono ricambiati. Gülten rimarrà in silenzio, ma il giovane sa che la giovane prova qualcosa per lui.

Çetin crede che Gülten non voglia star con lui per via di Hünkar

Çetin non si farà abbattere da questo silenzio, anzi persisterà con il corteggiamento. Lui ovviamente non sa che Gülten non riesce a lasciarsi andare a causa della violenza subita da Ercüment [VIDEO], sarà convinto che la ragazza non dia libero sfogo ai suoi sentimenti a causa di Hünkar.

Crederà che la giovane non si lasci andare perché teme che Hünkar possa licenziarla: lui la spronerà a non lasciarsi abbattere, in fondo la sua padrona non deve decidere per la sua vita privata.

Gülten non riuscirà a dimenticare quello che le è successo con Ercüment, quindi liquiderà Çetin con un "non succederà mai". Lui insisterà e le dirà che insieme riusciranno a superare tutti gli ostacoli, e che un giorno riusciranno anche a sposarsi, ma niente: Gülten continuerà a rifiutarlo.

La rivelazione di Gülten

Çetin farà di tutto per capire perché Gülten continui a rifiutarlo, arriverà addirittura a sequestrarla: non avrà altra scelta, ha bisogno di risposte e vuole parlarle. Dopo averla rapita lui continuerà a esternarle i suoi sentimenti, ma Gülten continuerà a dirgli che tra loro non può esserci nulla, anche per via del fatto che non è più illibata.

Lui capirà che dietro tutta questa storia c'è qualcosa di pesante, così le dirà: "Non importa cosa sia successo, io ti accetto". Così Gülten racconterà i dettagli: è stata violentata e questa persona non è più in vita. Anche senza un'esplicita dichiarazione, Çetin capirà che la persona che ha abusato di Gülten è Ercüment.

Intanto Saniye e Gaffur riceveranno una proposta di matrimonio per Gülten: un ex galeotto benestante vorrebbe sposarla.