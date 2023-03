Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Fikret arriverà al culmine della sua vendetta contro Demir. Gli rivelerà tutto ciò che Adnan ha combinato alla sua famiglia, rivelandogli che sono fratellastri.

Lütfiye chiede a Fikret di non vendicarsi degli Yaman

La zia di Fikret, Lütfiye, arriverà a Çukurova per cercare di fermare il nipote nella sua vendetta contro la famiglia Yaman. Lui sarà più determinato che mai a mettere fine alla vita di Demir: l'odio che ha accumulato negli anni è troppo forte da sopportare.

La donna avrà paura per l'incolumità del nipote, visto che spesso e volentieri si mette in pericolo.

Poi c'è Züleyha che sa tutta la verità in merito al legame di sangue che unisce Fikret a Demir, quindi anche quest'ultimo ben presto potrebbe scoprire tutto, facendo scoppiare una guerra che potrebbe non finire bene.

La vendetta di Fikret

Lütfiye e Fikret passeranno del tempo insieme, e la donna proverà a convincerlo a mettere da parte il rancore che prova per la famiglia Yaman. Demir non ha nessuna colpa del male commesso da Adnan Yaman, ma Fikret non la penserà in questo modo.

Il ragazzo non riuscirà a controllare l'astio che prova per la famiglia Yaman. Negli anni ha accumulato solo un grande dolore e la madre ha passato una vita fatta di povertà per colpa di Adnan Yaman, per questo vorrà vendicarla e finché non riuscirà nel suo intento non si fermerà.

Fikret sequestra Demir

I consigli di Lütfiye, ma anche di Fekeli, non faranno cambiare idea a Fikret, che andrà avanti con il suo piano di vendetta. Anche Müjgan proverà a farlo ragionare, ma il riscontro non sarà positivo. Per questo motivo Fikret deciderà di rapire Demir.

Lo porterà in un luogo isolato e lo legherà a una sedia.

Demir sarà senza parole e non riuscirà a capire perché Fikret l'abbia rapito. In un primo momento gli verrà in mente che Fikret ha disonorato Adnan Yaman e di conseguenza danneggiato la sua famiglia: forse le due cose sono collegate.

La rivelazione di Fikret

Demir sarà fuori di sé, ma Fikret lo manterrà legato e lo obbligherà ad ascoltarlo.

Gli racconterà la sua storia e dell'inferno che ha vissuto con la madre proprio a causa di Adnan. Gli racconterà che il padre ha violentato la madre e da questi abusi è nato lui: "Sono il tuo fratellastro". Demir non riuscirà a credere a ciò che sta raccontando Fikret, suo padre non sarebbe mai stato capace di compiere questi atti così vili e violenti.

Fikret gli dirà che da lui non vuole soldi: vuole solo che ammetta che Adnan non era un uomo così bravo come dicevano tutti. Demir si rifiuterà di dire questa cosa e accuserà Fikret di essere un vigliacco, obbligandolo a slegarlo, cosa che farà.