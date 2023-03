La morte di Yilmaz sconvolgerà la vita degli abitanti di Çukurova e nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, tutti si riuniranno per dare al giovane l'estremo saluto durante le sue esequie. Sarà un momento molto duro per Züleyha, anche perché accetterà con fatica il fatto che l'amore della sua vita se ne sia andato per sempre. Davanti alla tomba del giovane non scolo scoppierà a piangere, ma gli farà anche una romantica promessa.

Le ultime parole che Yilmaz dedica a Züleyha

Il cuore di Züleyha sarà in mille pezzi nelle prossime puntate di Terra amara.

L'amore della sua vita, Yilmaz, se ne andrà via per sempre. Non riuscirà a sopravvivere al brutto incidente stradale che l'ha visto coinvolto. Sarà una scena straziante quella della morte di Yilmaz, che dedicherà a Züleyha le sue ultime parole.

"Ti amerò fino al mio ultimo respiro", saranno queste le parole che Yilmaz dedicherà a Züleyha prima che il suo cuore smetterà di battere per sempre.

Tutta Çukurova al funerale di Yilmaz

Dopo aver assistito alla morte di Yilmaz, Züleyha sarà sempre molto nervosa e vivrà in un perenne stato d'ansia. Il suo cuore sarà in mille pezzi e il volto sarà sempre coperto da un velo di tristezza. Non sarà facile per lei accettare la realtà dei fatti e vivrà un dolore talmente forte che con fatica riuscirà a tollerare: non solo ha perso l'amore della sua vita, ma anche il padre del suo primo figlio.

La ragazza non smetterà di piangere, e nemmeno Demir troverà un mondo per consolarla e farle trovare un attimo di sollievo.

Oltre a tutto questo, arriverà anche il giorno del funerale di Yilmaz. Dopo la funzione religiosa arriverà il momento della sepoltura. Spetterà a lei il compito di gettare i fiori sopra la salma, ma quando lo farà non avrà quasi le forze.

Sarà Müjgan ad avvicinarsi e a darle il sostegno di cui ha bisogno. Non sarà un momento facile nemmeno per lei visto che il giovane non solo era il padre di suo figlio, Kerem Ali, ma legalmente era ancora suo marito. Müjgan, oltretutto, si sentirà molto in colpa nei confronti di Yilmaz. Sa che gli ha recato un grosso danno impedendogli di stare vicino a Züleyha.

Solo in quel momento si renderà conto quanto i due in realtà si amassero.

La promessa che Züleyha fa sulla tomba di Yilmaz

Züleyha si ritroverà davanti alla tomba di Yilmaz, a lanciare i fiori sopra la sua salma. Gli farà una richiesta: "Aspettami Yilmaz, ci rivedremo amore mio". Successivamente gli prometterà di prendersi sempre cura del piccolo Adnan.

Infine Züleyha scoppierà in un pianto a dirotto.