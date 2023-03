Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda venerdì 24 marzo alle 14:10 su Canale 5, Yilmaz si precipiterà al luogo d'incontro prefissato con Zuleyha. Intanto, la signorina Altun rientrerà alla tenuta Yaman e chiamerà il giovane Akkaya poiché penserà non si sia presentato all'appuntamento per una ragione molto importante. Tuttavia, la mamma di Adnan sentirà l'uomo divertirsi a cena con la sua famiglia e quindi riaggancerà con la consapevolezza che lui abbia scelto di restare con la dottoressa. Successivamente, Gulten si offrirà di indagare e chiederà informazioni a Cetin.

Intanto, Mujgan e Yilmaz informeranno i loro cari di aspettare un bambino. Infine, Akkaya raggiungerà invano Zuleyha alla tenuta, ma la donna deciderà di non volergli parlare.

Yilmaz si presenta tardi all'appuntamento

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Yilmaz si recherà sul posto prestabilito per la fuga insieme a Zuleyha, tuttavia la donna sarà già andata via lasciandogli, soltanto, un ciondolo. Intanto, la signorina Altun sarà tornata a casa dalla sua famiglia e chiamerà il suo ex fidanzato pensando non si sia presentato per un motivo molto grave. Però, quando il giovane Akkaya risponderà alla telefonata dell'ex fidanzata, la moglie di Demir sentirà l'uomo divertirsi e festeggiare con Mujgan e la sua famiglia, quindi riaggancerà delusa.

Nello specifico, la nuora di Hunkar penserà che l'ex meccanico abbia scelto di restare a Cukurova per vivere insieme alla dottoressa.

Akkaya raggiunge Altun alla tenuta, ma lei non vuole parlargli

Gulten, dopo aver aiutato Zuleyha a pianificare la sua fuga con Yilmaz, sarà molto dispiaciuta nel vedere la propria amica delusa e amareggiata perché l'uomo non si è presentato all'appuntamento.

Per questo motivo, la domestica di villa Yaman deciderà di indagare per conto della sua "padrona", così la giovane ragazza chiederà informazioni a Cetin, ma la conversazione non le darà alcun frutto.

Nella parte finale della puntata, Yilmaz e Mujgan informeranno i loro familiari che ben presto diventeranno genitori. Infine, l'ex meccanico si dirigerà alla tenuta di Demir per incontrare la signorina Altun, ma quest'ultima deciderà di non volerlo incontrare e parlare.

Riassunto della precedente puntata di Terra amara

Nella precedente puntata di Terra amara che è andata in onda giovedì 23 marzo, Zuleyha ha raggiunto il punto d'incontro per fuggire con Yilmaz, ma non ha trovato l'uomo. Intanto, Akkaya è andato in ospedale da Mujgan per confessarle di voler fuggire insieme all'ex fidanzata, apprendendo che sua moglie è incinta.