Terra amara torna con un nuovo episodio nel pomeriggio del 16 marzo 2023. Le anticipazioni rivelano che Sermin non avrà nessuna intenzione di testimoniare in favore di Demir ed anzi vorrà fuggire in Francia. La donna lo comunicherà prima a Fusun e poi a Sabahattin, al quale negherà il divorzio.

Sermin non vuole ritrattare la deposizione: Terra amara del 16 marzo

Continua il successo di Terra Amara, la soap Tv con protagonisti Yilmaz e Zuleyha e che tiene incollati al televisore una media di oltre due milioni e mezzo di telespettatori. Un successo, merito delle trame sempre avvincenti, così come lo sarà anche quella della puntata in onda giovedì 16 marzo.

Le vicende riprenderanno dal momento in cui Sermin avrà intascato una parte del denaro promesso da Hunkar per ritrattare la sua deposizione e far scarcerare Demir. Peccato che Sermin non si sia presentata in tribunale. In questa nuova puntata, la donna andrà dall'amica Fusun, la quale le dovrà consegnare dei documenti. Sarà in questa occasione che Sermin confesserà all'amica di non aver intenzione di ritrattare la sua confessione. In sostanza, non vorrà tenere fede al patto stretto con la zia Hunkar.

Sermin inganna Hunkar e sta per fuggire in Francia: spoiler Terra amara

Nel corso di questo nuovo appuntamento di Terra amara, Sermin dirà a Fusun di voler fuggire in Francia. Vorrà allontanarsi da tutto e tutti, andando da Betul a Parigi.

Dopo aver salutato l'amica, la nipote di Hunkar andrà in ospedale da Sabahattin per informarlo della sua imminente partenza. Inoltre, la donna gli dirà chiaramente che non gli concederà il divorzio. Nel frattempo, Behice andrà Instanbul insieme a Fekeli. Yilmaz, invece, intuirà che Hunkar e Sermin avranno stretto un patto per scagionare Demir e vorrà impedire che ciò accada.

Pertanto, si metterà alla ricerca di Sermin. Prima di recherà da Hatip e poi alla tenuta della famiglia Yaman, ma della donna non ci sarà traccia.

Terra amara, trame successive: Sermin in gravi condizioni

In Terra amara, la fuga di Sermin metterà in allarme pure Hatip, il quale capirà ben presto che la sua ex alleata avrà fatto il doppio gioco.

Dando uno sguardo alle trame successive, infatti, Hatip ordinerà ai suoi scagnozzi di rintracciare e farla pagare a Sermin. Non passerà molto tempo prima che la donna venga ritrovata priva di sensi nella sua auto. Sermin sarà in gravi condizioni e si risveglierà in ospedale trovandosi di fronte proprio la zia Hunkar, la quale sarà furiosa con lei per non essere andata in tribunale. Pertanto, la madre di Demir la costringerà a rispettare gli accordi, facendo in modo che ritratti la sua deposizione di fronte alla procuratrice. Finalmente Demir potrà tornare in libertà.