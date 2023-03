Terra amara torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo 2023. Le anticipazioni rivelano che Mujgan dopo aver rinunciato ad abortire, deciderà di lasciare per sempre la Turchia trasferendosi in America. Intanto alla tenuta, Demir nominerà Saniye come capo dei braccianti al posto di Gaffur.

Demir nomina Saniye come nuovo capo dei braccianti: spoiler Terra amara

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Demir ha messo le mani addosso a Gaffur, reo di aver acquistato polli avariati che hanno causato l'intossicazione agli invitati alla festa della circoncisione dei bambini della comunità.

Un fatto che ha rovinato la reputazione della famiglia Yaman. Un brutto colpo per Demir, che cercherà di trovare una soluzione. Per prima cosa, prenderà una drastica decisione e vittima della sua ira sarà ancora il capomastro. Gaffur infatti, verrà declassato e sarà la moglie Saniye a venire nominata da Demir nuovo capo dei braccianti.

Mujgan in procinto di partire per l'America: Terra amara del 29 marzo

I telespettatori di Terra amara, in questo nuovo episodio in onda il 29 marzo, scopriranno anche cosa ha deciso di fare Mujgan riguardo al suo futuro. La dottoressa, non riuscirà a sopportare l'idea che Yilmaz sia ancora innamorato di Zuleyha. Nelle scorse puntate, si era vista in procinto di abortire, salvo poi cambiare idea.

Ora, le anticipazioni rivelano che la donna deciderà di lasciare la Turchia per trasferirsi in America [VIDEO] dalla madre. In sostanza, Mujgan vorrà mettere distanza tra lei e Yilmaz, decisa a crescere il bambino che aspetta senza di lui. Nel frattempo, le cose per la famiglia Yaman saranno sempre più complicate, anche a seguito di alcune dichiarazioni che Sermin rilascerà ad un giornale.

Dichiarazioni che ovviamente, metteranno ancora più in cattiva luce i parenti.

Terra amara, puntate successive: Mujgan torna ad Adana con Yilmaz

Scorrendo le anticipazioni riguardanti le puntate successive di Terra amara, si viene a sapere che Yilmaz giungerà appena in tempo per impedire a Mujgan di partire per l'America. L'uomo riuscirà a convincere la moglie a tornare insieme a lui ad Adana.

Sarà un nuovo inizio per loro? Lo si scoprirà con il prosieguo delle puntate. Si viene anche a sapere che Demir riuscirà a salvare la reputazione della famiglia Yaman e lo farà inaugurando un nuovo reparto pediatrico presso l'ospedale, intitolato a Zuleyha. Saniye invece, si mostrerà efficiente e diretta nel suo nuovo ruolo di capo dei braccianti, mentre Gaffur faticherà ad adattarsi alle sue nuove mansioni.