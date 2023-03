Mercoledì 8 marzo 2023, andrà onda il terzo appuntamento settimanale di Terra Amara, dove i telespettatori vedranno che Yilmaz riuscirà a scoprire l'identità del ricattatore di Behzat. Dalle anticipazioni, si viene anche a sapere che Hunkar continuerà a cercare Sermin, la quale continuerà a nascondersi in casa di Hatip.

Terra amara, puntata dell'8 marzo: Hunkar continua a cercare Sermin

Continua il successo di Terra amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70. Mercoledì 8 marzo, andrà in onda un nuovo appuntamento, la cui trama riprenderà dal momento in cui Gaffur si sarà fatto abbindolare da Hatip.

Quest' ultimo infatti, prima avrà rapinato il capomastro e poi gli avrà fatto un prestito facendogli firmare una cambiale. Da notare che i soldi rubati a Gaffur, erano quelli che l'uomo doveva portare a Hunkar. Ebbene, in questa nuova puntata, Gaffur consegnerà il denaro alla sua padrona, la quale sarà ignara di quanto successo. Saniye però, sospetterà che il marito si sia messo nei guai e lo metterà in guardia. Gli scagnozzi di Hunkar intanto, continueranno a cercare Sermin, la quale rimarrà ben nascosta a casa di Hatip

Yilmaz trova il ricattatore di Behzat: anticipazioni Terra amara

Nel corso del nuovo appuntamento di Terra amara, Yilmaz indagherà sui motivi che avranno spinto il suocero Behzat a togliersi la vita [VIDEO].

Akkaya scoprirà che il padre di Mujgan era ricattato per questioni legate al passato. Il figlioccio di Fekeli scoprirà l'identità del ricattatore e non esiterà a picchiarlo, facendosi consegnare le foto usate per ricattare Behzat. Scatti che il ricattatore avrebbe usato anche per ricattare Mujgan. Yilmaz scoprirà che quest'uomo starà ricattando anche altre persone.

In queste puntate, non si potrà fare a meno di notare la sofferenza di Mujgan per la terribile morte del padre. Sofferenza che si sarà acuita nel momento in cui la madre e il fratello si saranno rifiutati di partecipare al funerale. Ecco perché la vicinanza del marito Yilmaz, sarà per la dottoressa di vitale importanza.

Terra amara, trame successive: Hunkar trova Sermin e la minaccia

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che dopo la morte di Behzat, sua sorella Behice verrà ospitata da Fekeli e Yilmaz. La zia di Mujgan si ricrederà sul loro conto. Hunkar invece, riuscirà finalmente a scoprire dove si trova Sermin e le intimerà di ritrattare la sua testimonianza per far scarcerare Demir. Quest'ultimo in carcere, riceverà la visita proprio della madre, alla quale chiederà di non trattare Zuleyha come una prigioniera. Sembra che Yaman si fidi della moglie. Peccato che Hunkar non sarà proprio della sua stessa idea. Per scoprire ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara che si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 14:10.