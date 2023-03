Le anticipazioni degli episodi in onda il 1° e il 2 aprile 2023 raccontano che ci sarà una cena con l'intento di far riappacificare le famiglie Yaman e Akkaya. Le intenzioni di Fekeli e Hunkar saranno buone, ma non riusciranno a raggiungere il loro obiettivo, perché tutto finirà con l'ennesima discussione, tanto che Demir impugnerà una pistola e sparerà contro il nemico. La tensione sarà evidente anche tra Zuleyha e Mujgan, entrambe in attesa di un bambino ed entrambe innamorate di Yilmaz. Infine, Fekeli andrà ad un appuntamento con Behice.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar e Fekeli proveranno a mettere pace tra le famiglie

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 1° e domenica 2 aprile raccontano che Hunkar e Fekeli organizzeranno una cena tra le due famiglie con la speranza di mettere fine ai rancori, ma le cose non andranno come previsto. Dopo un inizio promettente, infatti, Demir infiammerà la serata precisando di essere disposto a riappacificarsi con Yilmaz soltanto se accetterà di cedere le sue terre. A queste parole, Yilmaz esploderà, accusando Demir di essere la causa della sua infelicità, elencandogli tutti i torti subiti.

Anticipazioni puntate di sabato e domenica 1 e 2 aprile: Demir punterà l'arma contro Yilmaz

Le puntate di Terra amara dell'1 e del 2 aprile vedranno in primo piano la cena tra la famiglia di Demir e quella di Yilmaz che terminerà con uno scontro tra i due protagonisti.

Il marito di Zuleyha non lascerà passare le parole di Yilmaz e non esiterà ad impugnare la pistola e sparare. Quando torneranno a casa, Hunkar e Zuleyha riusciranno a convincere Demir a non prendere mai più un'arma per primo.

Tensione tra Zuleyha e Mujgan, insieme per un controllo medico

Le anticipazioni di Terra amara del 1° e del 2 aprile rivelano che nelle puntate di sabato e domenica si sarà molta tensione non soltanto tra Demir e Yilmaz.

Behice, infatti, alla luce di quanto è successo consiglierà a Mujgan di lasciar perdere suo marito e andare via con il suo bambino. La zia della dottoressa, infatti, sarà profondamente convinta che Yilmaz ami ancora perdutamente Zuleyha e che sua nipote sia soltanto un ripiego. Mujgan e Zuleyha si ritroveranno nello studio della dottoressa Feriha, entrambe in attesa di un controllo sulla gravidanza, e qui la tensione sarà palpabile.

La situazione peggiorerà per la moglie di Demir, quando arriverà all'improvviso Yilmaz e la sua presenza non farà altro che accentuare l'imbarazzo per Zuleyha. Nel frattempo, Fekeli si recherà ad un appuntamento con Behice.