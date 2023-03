Durante le prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha attraverserà forse il momento più buio della sua vita: la morte di Yilmaz. Il ragazzo non riuscirà a sopravvivere al brutto incidente stradale in cui è rimasto coinvolto e dal letto dell'ospedale vorrà dedicare alla sua amata le sue ultime parole.

Demir e Züleyha testimoni dell'incidente di Yilmaz

Sarà Züleyha quella a soffrire di più dopo che Yilmaz rimarrà coinvolto in un grave incidente stradale. Il tutto avverrà in un momento in cui i due stavano per iniziare una nuova vita insieme: Demir ha concesso a Züleyha la possibilità di divorziare, così la giovane ha lasciato Villa Yaman insieme ad Adnan per vivere finalmente insieme a Yilmaz.

Tutti i sogni, però, svaniranno nel nulla in un istante e saranno proprio Demir e Züleyha a estrarre Yilmaz ferito dalle lamiere poco prima che la sua macchina prenda fuoco.

Yilmaz dà qualche segno di miglioramento

Dopo l'incidente Yilmaz verrà portato d'urgenza in ospedale e le condizioni di salute saranno critiche fin da subito. Züleyha attraverserà dei momenti concitati, ma fortunatamente ci sarà Demir a consolarla. Il marito starà al suo fianco ogni istante e insieme a Züleyha non perderà mai la speranza di rivedere Yilmaz in totale ripresa.

A un certo punto sarà proprio la ragazza ad accorgersi che Yilmaz sta aprendo gli occhi. Il sollievo la pervaderà e nessuno riuscirà a trattenere la gioia.

Züleyha non si staccherà da Yilmaz nemmeno un attimo, decidendo di passare anche la notte in ospedale.

Yilmaz vuole trascorrere gli ultimi attimi con le persone a lui care

Züleyha e Yilmaz passeranno dei bei momenti insieme. Ricorderanno le storie appartenenti al loro passato e si racconteranno a vicenda degli aneddoti. Inizieranno a farsi anche le prime promesse: appena Yilmaz uscirà dall'ospedale andranno subito nella loro casa insieme al piccolo Adnan.

Nonostante Yilmaz abbia ripreso conoscenza, questo non sta a significare che sia fuori pericolo. Anzi improvvisamente apparirà un po' strano e nonostante i medici gli dicano che si riprenderà, anche se lentamente, lui sentirà l'esigenza di mettere a posto alcune cose. Chiederà di vedere i figli, ma trascorrerà del tempo anche con Fekeli e Demir.

Soprattutto a questi due chiederà, nel caso dovesse succedergli qualcosa, di prendersi cura non solo dei suoi bambini, ma anche di Müjgan e Züleyha.

Yilmaz muore

Yilmaz inizierà a sentirsi debole e capirà che non gli rimane tanto da vivere, così vorrà vedere Züleyha. Oltre a chiederle di prendersi cura di Adnan, la omaggerà con le sue ultime parole: "Ti amerò fino al mio ultimo respiro".

Sarà proprio in questo momento che il cuore di Yilmaz smetterà di battere per sempre.