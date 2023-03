Un'altra sorprendente verità verrà a galla nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo aver notato l'atteggiamento strano che Fikret ha nei confronti della famiglia Yaman, Fekeli vorrà far luce su questa vicenda. Dopo un confronto abbastanza duro scoprirà che Adnan Yaman è il padre biologico di Fikret. Per lui sarà una notizia sconvolgente.

Nessuno partecipa al funerale di Behice

Müjgan attraverserà un periodo difficile a causa della morte della zia Behice. La donna si è tolta la vita dopo aver confessato di essere stata lei a uccidere Hünkar Yaman.

Visti gli avvenimenti, Fekeli le chiederà di non far seppellire il corpo della donna a Çukurova, cosi la giovane si farà accompagnare da Fikret e porterà la salma della zia a Istanbul.

Sarà una sepoltura molto riservata, alla quale parteciperanno solamente tre persone. Non sarà però volutamente intima, anzi la giovane rimarrà sorpresa dal fatto che poche persone abbiano partecipato al funerale. Non dipenderà nemmeno del fatto che la zia sia un'assassina, visto che nessuno a Istanbul sa la verità dei fatti.

Fekeli segue Fikret e scopre il suo ennesimo atto di vandalismo

Müjgan farà fatica a riprendersi e mangerà a malapena. Durante una cena nell'albergo in cui alloggeranno a Istanbul troverà un giornale in cui ci saranno degli articoli che racconteranno tutti i crimini commessi dal padre e della zia: per Müjgan sarà il colpo di grazia.

Fikret la consolerà, anche se sarà difficile dare il giusto supporto in un momento del genere.

Dopo alcuni giorni passati a Istanbul, Fikret tornerà a Çukurova per perseguire il suo obbiettivo: far fuori Demir. Una sera, dopo aver cenato con Fekeli, si recherà alla fattoria della famiglia Yaman con l'intento di sabotare la produzione del latte, per questo motivo aprirà diversi rubinetti.

Fikret, però, non si renderà conto che Fekeli lo stia seguendo.

Visto ciò che ha fatto avranno un duro confronto in un luogo appartato. Fekeli sarà molto arrabbiato e vorrà sapere perché il nipote ce l'abbia tanto con la famiglia Yaman, anche perché sa che con loro non ha dei conti in sospeso.

La rivelazione di Fikret: è il figlio di Adnan Yaman

Fikret non ce la farà più ed esploderà dicendo: "Sono il figlio di Adnan Yaman". Racconterà a Fekeli che ha messo incinta la madre e che si è dimenticato di loro. Per un attimo lo zio non gli crederà, ma Fikret continuerà il suo discorso aggiungendo diversi dettagli, che renderanno la storia sempre più veritiera.

Fekeli rimarrà senza parole: dovrà farsi carico di altre sofferenze e di un segreto da mantenere: nessuno dovrà venire a sapere che Demir è il fratellastro di Fikret.