Un atto di Demir, nelle puntate di Terra Amara che prossimamente verranno trasmesse su Canale 5, rischierà di creare nuove tensioni nel già precario rapporto tra lui e Zuleyha. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, quando Demir rischierà di morire in seguito a un incidente stradale ripenserà alle parole della madre. Hunkar, sentendosi minacciata dalle parole di Behice, consiglierà al figlio di intestare tutti i beni a Leyla per evitare che Yilmaz, qualora la verità sulla paternità di Adnan venisse fuori, possa impossessarsi dei loro soldi.

Demir alla fine penserà che il ragionamento della madre a cui in prima battuta si era ribellato non sono poi così sbagliate.

Hunkar si sente minacciata da Behice

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su Demir. Seguendo la trama della soap turca, durante uno sfogo Mujgan confesserà alla zia che Adnan è in realtà figlio biologico di Yilmaz. Sebbene la dottoressa le faccia giurare di mantenere il segreto con tutti, in un colloquio con Hunkar lascerà intendere, in maniera neanche troppo velata, di sapere la verità sul nipotino. In seguito a tale conversazione Hunkar si sentirà minacciata e affronterà il discorso con il figlio.

Hunkar consiglierà a Demir che sarebbe meglio per la loro famiglia rivedere l'asse ereditario e attribuire tutto a Leyla, vera figlia biologica del Yaman.

Secondo la matrona se la verità sulla paternità di Adnan dovesse venire fuori Yilmaz potrebbe entrare in possesso del loro denaro, A questo punto Demir si scaglierà contro la madre e le dirà che, così come ha detto a Zuleyha, per lui Adnan e Leyla sono esattamente sullo stesso piano, ma qualcosa lo porterà ben presto a cambiare idea.

Demir dà tutti i suoi beni a Leyla

In seguito a una brusca frenata, Demir finirà sul ciglio di un burrone e la sua auto resterà in bilico fino a quando un gruppo di operai riusciranno a trarlo in salvo con l'ausilio di alcune corde. Aver rischiato la vita porterà Yaman a ripensare al consiglio della madre. Temendo che in seguito a un tragico incidente Yilmaz possa mettere le mani sui suoi possedimenti, Demir deciderà di compilare dei documenti con cui lascerà i suoi beni più preziosi a Leyla, lasciando solo cose di poco valore ad Adnan.

Come reagirà Zuleyha che già in passato aveva manifestato la paura che, con la nascita di Leyla, Demir avrebbe messo da parte Adnan? La notizia potrebbe compromettere definitivamente la relazione tra marito e moglie, ma per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.