Le puntate di Terra Amara, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, vedono protagonista la storia d'amore tra Cetin e Gulten. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Gaffur scoprirà per caso della relazione tra Gulten e Cetin e si opporrà immediatamente, trovando poco conveniente che la sorella intrecci una storia proprio con il braccio destro dei nemici degli Yaman. Saniye però riuscirà a fargli cambiare idea nel momento in cui gli confesserà della violenza subita dalla giovane, aggiungendo che Cetin la ama al punto da superare questa brutta vicenda.

A questo punto Gaffur accetterà Cetin in famiglia e lo inviterà a cena per comprendere quali intenzioni abbia con la sorella.

Gaffur scopre che Cetin e Gulten si vedono

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla relazione nata tra Cetin e Gulten. Seguendo la trama della soap turca, quando Cetin uscirà dal carcere la domestica deciderà di dare libero spazio ai suoi sentimenti frequentando il tuttofare di Fekeli e Yilmaz. Rientrando dal lavoro una sera Gaffur vedrà la sorella di rientro dal cinema con Cetin e andrà su tutte le furie, intimando a Gulten di salire in auto. Rientrati a casa, l'ex capomastro rimprovererà la sorella e le imporrà di non vedere mai più Cetin.

A questo punto l'intervento di Saniye sarà fondamentale, visto che la domestica racconterà al marito che Gulten ha subito violenza da parte di Ercument e proprio Yilmaz l'ha vendicata uccidendo il criminale.

Gaffur si lascerà andare a un pianto liberatorio non solo perché si sentirà in colpa per tutte le volte che ha trattato male Akkaya, ma anche perché comprenderà che Cetin ama a tal punto la sorella da superare i problemi della ragazza.

Cetin a cena con Gaffur

Così Gaffur inviterà Cetin a cena fuori per comprendere le reali intenzioni che il ragazzo ha nei confronti della sorella, mostrando con questo gesto di essere disposto ad accoglierlo in famiglia.

Il tuttofare di Fekeli con il suo discorso farà comprendere a Gaffur di essere molto innamorato della ragazza e la cena si svolgerà nel migliore dei modi, tanto che Gaffur si concederà anche qualche bicchiere di vino in più.

Cetin sarà costretto ad accompagnare il cognato a casa e lì si verificherà una scena comica. Un po' brillo e felice per aver concesso una possibilità a Cetin, Gaffur lo riempirà di baci sulla fronte e sulle guance sotto gli occhi divertiti di Saniye e Gulten, che capirà di essere libera di vivere la sua relazione amorosa. Adesso che avranno ottenuto la benedizione di Gaffur, Cetin e Gulten riusciranno a coronare il loro sogno? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.