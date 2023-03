La storia d'amore tra Cetin e Gulten decollerà nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5, ma purtroppo non tutti saranno lieti della notizia. Come rivelano le anticipazioni della soap turca, Gaffur scoprirà in maniera fortuita che la sorella frequenta il tutto fare di Fekeli e Yilmaz, e andrà fuori di testa, affermando che non darà mai il suo consenso a questa relazione. Sarà Saniye a intervenire a favore della cognata, rivelando al marito la violenza subita da Gulten da parte di Ercument. Gaffur capirà che Cetin per amore di sua sorella sarà disposto ad affrontare il dolore di Gulten.

Gulten ha una relazione con Cetin

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla storia d'amore che vede protagonisti Gulten e Cetin. Seguendo la trama della soap turca, quando Gulten confesserà a Cetin che Ercument le ha usato violenza, il tuttofare di Fekeli e Yilmaz affermerà di poter superar tutto pur di stare con lei. La dolce domestica, però, si sentirà in difetto agli occhi del suo pretendente e per allontanarlo definitivamente, nonostante il sentimento che comincerà a provare, deciderà di sposare un altro uomo.

Gulten accetterà la proposta di nozze di Rustem, un uomo benestante ma di quindici anni più grande, con un passato da ex galeotto e con tre figli a carico. Non appena Cetin lo scoprirà, irrompere alla festa di fidanzamento della domestica e per legittima difesa sarà costretto a sparare a Rustem, che per primo estrarrà una pistola.

Il pretendente di Gulten finirà in coma, mentre Cetin verrà arrestato e resterà in carcere per un mese. A questo punto la domestica capirà quanto è profondo il sentimento del giovane e deciderà di lasciarsi andare all'amore, promettendo a Cetin di aspettarlo finché non uscirà dal carcere.

Gaffur scopre che Gulten è stata violentata

Quando Rustem uscirà dal coma scagionerà Cetin, che finalmente sarà un uomo libero. Così, con l'appoggio di Saniye e Hunkar, Gulten accetterà la corte del giovane, tanto da cominciare una relazione. La felicità della ragazza però non sarà condivisa dal fratello. Mentre i due saranno di ritorno da una serata passata al cinema verranno visti da Gaffur, che a sua volta starà rientrano da un lavoro svolto in un ristorante per raccogliere il denaro necessario per pagare il debito con Hatip.

Quando Gaffur vedrà la sorella tra le braccia di Cetin le intimerà di salire sulla sua auto, affermando che mai darà il suo consenso all'unione. Rientrati a casa. Gaffur sarà una furia ma interverrà la moglie: per difendere Saniye confesserà al marito della violenza che Gulten ha subito. La reazione di Gaffur sarà duplice: da un lato l'ex capomastro degli Yaman capirà quanto Cetin sia innamorato al punto da affrontare il dolore di Gulten, dall'altro si lascerà andare al pianto sentendosi in colpa per non aver compreso la sorella. Come si comporterà Gaffur nei confronti della giovane? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.