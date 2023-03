Guai in arrivo per il maldestro Gaffur: nelle puntate di Terra Amara che andranno a breve in onda su Canale 5, Saniye scoprirà in maniera del tutto casuale che Gaffur le ha rubato di nascosto i gioielli. Come rivelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, la nuova capomastro degli Yaman affronterà Gaffur: quest'ultimo non se la sentirà più di mentire e confesserà di essere stato costretto a compiere questo gesto ignobile per poter pagare una parte del debito contratto con Hatip Tellidere. A questo punto, Saniye dimostrerà di essere ancora una volta una donna forte e andrà a parlare direttamente con il losco personaggio.

La bugia di Gaffur viene a galla

Queste anticipazioni di Terra amara si concentreranno in modo particolare sulla coppia composta da Saniye e Gaffur. Seguendo la storyline della seguitissima soap ambientata in Turchia, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Cetin, con il consenso di Gaffur che lo ha accettato in famiglia, inizierà i preparativi per le nozze con Gulten. Saniye si offrirà per aiutare nell'organizzazione del matrimonio i due futuri sposi, così si recherà in paese per effettuare tutti gli acquisti necessari. In questo contesto, la donna più fidata di Hunkar avrà modo di incontrare anche il gioielliere, il quale le chiederà se lei o il marito hanno ancora bisogno di vendere dell'oro come accaduto qualche giorno fa.

Saniye non ci metterà molto a collegare il furto da lei subito qualche tempo prima al marito, che in quell'occasione aveva accusato ingiustamente Cetin. Su tutte le furie, Saniye correrà dal marito a chiedere spiegazioni e stavolta l'uomo deciderà di dire tutta la verità. Gaffur racconterà del debito contratto con Hatip quando alcuni briganti gli avevano sottratto una grossa somma di denaro appartenente a Hunkar.

Nell'ambito del suo racconto, però, l'ex capomastro non mancherà di aggiungere dei fronzoli per giustificare il furto subito.

Saniye prende in mano la situazione

Saniye non si lascerà commuovere dal racconto del furto subito, ma allo stesso tempo considerando il fatto che la piccola Uzum si sarà molto affezionata anche a Gaffur, deciderà di non cacciarlo di casa e di prendere in mano la situazione per poter al più presto estinguere l'oneroso debito con Hatip.

Saniye andrà nell'ufficio del perfido Tellidere e con aria sicura dirà che da quel momento in poi sarà lei stessa a rispondere del debito. Cosa penserà Tellidere della richiesta della donna? La accetterà o deciderà di usare ancora Gaffur per i suoi loschi piani? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.