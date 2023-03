Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste nel corso dei prossimi mesi di questo 2023 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una serie di uscite di scena che non passeranno inosservate.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Mujgan che, dopo aver messo da parte il sentimento nei confronti di Yilmaz, deciderà di dare una svolta importante alla sua vita ma andrà incontro ad un triste e fatale destino.

Anche per Hunkar, mamma di Demir, la situazione non sarà delle migliori e la donna si ritroverà a fare i conti con la cattiveria di Behice.

La dottoressa Mujgan vittima di un fatale destino: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara che non sono ancora arrivate su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Mujgan.

La dottoressa, dopo aver fatto i conti con la fine della sua relazione con Yilmaz, si renderà conto che per lei è giunto il momento di dare una svolta importante alla sua vita.

Mujgan, infatti, non intende più restare a Cukurova e vuole chiudere con il passato in maniera definitiva: per questo motivo, quindi, deciderà di trasferirsi a Istanbul, dove intende intraprendere un nuovo percorso di vita e professionale.

Mujgan muore in un incidente aereo: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Il destino, però, si rivelerà spietato nei confronti della donna: nel momento in cui si metterà in volo per raggiungere la sua nuova meta, Mujgan si ritroverà ad essere vittima di un terribile incidente aereo.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che le conseguenze saranno a dir poco nefaste: per tutti coloro che viaggeranno su questo aereo non ci sarà niente da fare.

I passeggeri moriranno sul colpo, compresa la stessa Mujgan che verrà così tolta all'affetto dei suoi cari e non potrà più crescere il suo amato bambino.

La morte di Hunkar, ecco per mano di chi: anticipazioni Terra amara nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara destinate al primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per la morte della mamma di Demir.

Hunkar, infatti, si ritroverà a fare i conti con gli inganni e le bugie che nel corso di questi anni le sono state raccontate da Behice.

A quel punto, resasi conto di essere stata ingannata, la mamma di Demir deciderà di affrontare la sua rivale e di metterla al corrente delle sue amare scoperte.

La reazione di Behice, però, non sarà delle migliori: nel momento in cui la donna si renderà conto di essere stata messa nei guai e di rischiare di finire in carcere, deciderà di rispondere con la violenza e non si farà problemi ad uccidere Hunkar, lasciandola morire da sola.

Un lutto che finirà per stravolgere e sconvolgere non solo la vita di Demir, ma anche quella dell'intera comunità di Cukurova.