Sabato 4 marzo 2023 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Terra amara e che vedrà il padre di Mujgan togliersi la vita: Behzat, sotto ricatto, non reggerà la pressione e si sparerà nel suo ufficio.

Demir intanto, dopo aver appurato che Adnan sta bene, si costituirà alla polizia, mentre Hunkar si occuperà degli affari di famiglia.

Demir si costituisce e torna in carcere nella nuova puntata di Terra amara

Terra Amara, dopo lo stop del 3 marzo per lasciare spazio alla replica di Buongiorno mamma 2, tornerà regolarmente in onda sabato 4 marzo.

Le trame riprenderanno dal momento in cui Demir e Zuleyha avranno portato il piccolo Adnan in ospedale a causa della febbre alta. Questo significherà che il piano di fuga di Demir sarà andato all'aria. L'uomo si assicurerà che il figlio stia bene e sia fuori pericolo, poi dirà a Sabahattin di chianare la polizia. Demir quindi si costituirà, nonostante sia consapevole di rischiare molto anni di prigione. Prima di tornare dietro le sbarre, chiederà scusa a Zuleyha per tutto il male che le avrà fatto in passato. Altun, sarà riconoscente a Demir, per il fatto che lui avrà salvato la vita ad Adnan e gli prometterà che lo aspetterà, anche se dovesse passare tanti anni in carcere.

Demir in carcere, Hunkar a capo dell'azienda: trama del 4 marzo

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Hatip invece, nel timore di una vendetta da parte di Demir, rintraccerà Sermin per darle protezione. Hunkar invece, si ritroverà di fronte a una amara sorpresa riguardante l'azienda di famiglia.

La signora Yaman infatti, ora che Demir sarà in carcere, prenderà le redini della società a si accorgerà che i conti sono disastrosi.

Inoltre Hunkar si ritroverà a dover tenere d'occhio Zuleyha, visto che avrà il timore che la nuora possa fuggire da un momento all'altro con Yilmaz. Per questo chiederà a Saniye di non perderla di vista.

Terra amara: Behzat si toglie la vita

Nel corso della puntata del 4 marzo, il padre di Mujgan si toglierà la vita sparandosi.

Tutto accadrà a seguito di un errore commesso in passato e che tormenta da anni, infatti l'uomo viene ricattato da alcune misteriose persone.

Behzat non reggerà la pressione e si sparerà. Prima di esalare l'ultimo respiro, Yilmaz prometterà al suocero di prendersi cura di Mujgan. Akkaya e Fekeli, dopo la morte dell'uomo, decideranno di indagare per scoprire chi siano i misteriosi ricattatori e lo faranno anche per proteggere Mujgan.