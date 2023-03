Un destino infausto sarà pronto ad accogliere a braccia aperte Yilmaz e Züleyha. Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, proprio nel momento in cui i due saranno pronti a vivere la loro storia d'amore, Yilmaz rimarrà coinvolto in un tragico incidente stradale, da cui potrebbe anche non uscirne indenne, nonostante Demir gli salvi la vita.

Züleyha se ne va da Villa Yaman

Il divorzio tra Demir e Züleyha ormai è quasi cosa fatta, così la ragazza avrà la possibilità di lasciare Villa Yaman per andare a vivere con Yilmaz e Adnan. Con lei non andrà Leyla, che rimarrà a vivere con Demir.

Per questa cosa la ragazza si sentirà un po' in colpa, visto che le sembrerà di abbandonare la bambina.

Nonostante Züleyha non veda l'ora di iniziare una nuova vita lontana dalle quattro mura della villa, avrà un po' il magone per via della partenza. Sarà molto doloroso salutare tutte quelle persone che per anni le sono state accanto.

L'addio di Züleyha agli amici della tenuta

Arriverà il momento dell'addio e Züleyha non riuscirà a lasciare andare Leyla. "Verremo a trovarti ogni giorno", le sussurrerà Züleyha, che successivamente saluterà tutti gli altri membri della villa come Sevda, Gaffur e Saniye.

Anche b, con gli occhi pieni di lacrime, consegnerà Adnan a Yilmaz. Züleyha, per un'ultima volta, proverà a conviverlo a lasciarle la bambina, ma non ci sarà modo di fargli cambiare idea.

Alla ragazza non le resterà che iniziare questa nuova vita con Yilmaz, nonostante stia facendo una rinuncia importante.

Guerra tra Saniye e Sevda

Yilmaz e Züleyha, per la prima volta, andranno a vedere la loro nuova casa insieme ad Adnan: c'è già un architetto che si sta occupando di tutto. Mentre a Villa Yaman Sevda inizierà a marcare il terreno: ora che Züleyha non c'è più è lei la nuova padrona di casa, così inizierà a stabilire delle nuove regole.

A Saniye non piacerà per niente l'atteggiamento di Sevda, per questo motivo le farà un dispetto: si schianterà con il furgone contro la serra della villa per distruggerla completamente.

Yilmaz intrappolato tra le lamiere, Demir lo salva

Intanto il destino non sarà per niente benevolo nei confronti di Yilmaz e Züleyha. Proprio mentre quest'ultima e Demir si dirigeranno in tribunale per le pratiche per il divorzio, saranno testimoni del tragico incidente che coinvolgerà Yilmaz.

Il ragazzo rimarrà bloccato dentro il veicolo e sarà proprio Demir a salvarlo: lo trascinerà fuori dalla macchina pochi istanti prima che questa salti in aria. Yilmaz verrà subito ricoverato in ospedale in condizioni critiche: i medici non saranno rassicuranti e il ragazzo potrebbe anche non farcela.