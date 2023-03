Ci saranno parecchi colpi di scena nelle prossime puntate della soap opera turca Terra amara. Dalle anticipazioni su ciò che succederà negli episodi del 3, 4, e 5 aprile si evince che Saniye (Selin Yeninci) si renderà conto della sparizione dei suoi gioielli: la donna capirà di essere stata derubata.

Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) invece si arrabbierà con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per aver rivenduto a Hunkar Yaman (Vahide Perçin) le sue terre.

Spoiler Terra amara, del 3 e 4 aprile: Zuleyha si sfoga con Sabahattin, Saniye nota la tristezza di Gaffur

Nell’episodio che andrà in onda su Canale 5 lunedì 3 aprile, Behice (Esra Dermancıoğlu) cercherà di convincere Fekeli a trasferirsi a Istanbul. Il tutto accadrà sotto lo sguardo di Hunkar, la quale rimarrà abbastanza tranquilla.

Nella puntata di martedì 4 aprile, invece, Zuleyha (Hilal Altınbilek) si lascerà andare a uno sfogo con il dottor Sabahattin (Turgay Aydın). Intanto in attesa del loro primo figlio, Yilmaz e Mujgan (Melike İpek Yalova) faranno dei progetti per il loro futuro.

Saniye si convincerà che Gaffur (Bülent Polat) sia disperato per non avere un lavoro, in realtà continuerà a essere ricattato da Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Per pagare i debiti Taskin non avrà altra scelta oltre a quella di vendere i gioielli che possiede la moglie.

Yilmaz tende un tranello a Demir, Saniye ascolta una conversazione tra Sermin e Hatip

Demir (Murat Ünalmış) farà la conoscenza dei nuovi soci durante una cena, ma l’assenza di Yilmaz, che ha ceduto le sue quote societarie agli investitori tedeschi, cambierà i piani di Demir.

Yilmaz con il suo gesto sorprenderà sia Fekeli e Mujgan, ma in realtà la mossa è solo un tranello ai danni di Yaman.

Demir, non appena farà ritorno alla tenuta, si confronterà prima con Zuleyha, deludendo così Hunkar. Demir sarà su tutte le furie, visto che Yilmaz si è preso gioco di lui. In presenza di Fekeli, Demir giurerà ad Akkaya di vendicarsi.

Saniye scoprirà i piani di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Hatip quando ascolterà una conversazione tra i due.

Episodio del 5 aprile: Gaffur accusa Cetin di furto, Yilmaz fa un avvertimento a Hunkar

Nella puntata in programmazione mercoledì 5 aprile, Hunkar apprenderà, grazie a Saniye, che Sermin e Hatip hanno una tresca clandestina. Saniye invece si accorgerà di aver subito un furto nella sua abitazione: i suoi preziosi sono spariti. Gaffur darà la colpa Cetin (Aras Şenol) accusandolo di essere il responsabile dell’accaduto, mettendo in cattiva luce anche Yilmaz.

Akkaya farà un avvertimento a Hunkar; farà il possibile per non far accusare ingiustamente chi lavora al suo servizio.

Fekeli scatena la furia del figlioccio, Akkaya si vuole trasferire nella casa acquistata da Sermin

Demir deciderà di vendere i suoi beni per non rinunciare alle sue quote di proprietà della società che darà forma all’impianto combinato. Yilmaz invece si scontrerà con Fekeli quando scoprirà che ha stretto un accordo di compravendita con Hunkar. In preda alla furia Akkaya vorrà lasciare il ranch e andare a vivere nella casa che apparteneva a Sermin con la moglie Mujgan.

Yilmaz sarà deciso ad aprire un varco nel muro che divide la sua proprietà da quella degli Yaman.