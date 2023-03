Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra amara in programma nel corso delle prossime settimane in tv. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Yilmaz Akkaya chiederà aiuto a Julide per aiutare l'ex fidanzata Zuleyha ad uscire dal carcere.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha apre il fuoco contro Demir

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente in tv rivelano che Julide e Yilmaz uniranno le forze per aiutare Zuleyha.

Tutto inizierà quando la madre di Adnan si scaglierà contro Demir reo di averla sbattuta fuori di casa poiché penserà che abbia intrecciato una relazione clandestina con l'ex fidanzato.

Una convinzione che si innescherà quando il ricco imprenditore vedrà un video spedito da Mujgan in cui i due ex innamorati appariranno abbastanza complici. Pertanto, Zuleyha cadrà in una profonda depressione visto che suo marito la considererà morta dopo averle giurato che non potrà più rivedere i figli. La donna a questo punto proverà a togliersi la vita. Fortunatamente il gesto inconsulto sarà fermato dall'intervento provvidenziale di Fekeli, che offrirà all'Altun riparo nella sua tenuta. Un arrivo che desterà la gelosia di Mujgan, che darà vita ad uno scontro accesissimo con lei. Al termine di esso, la madre di Adnan ruberà una pistola per dirigersi alla fattoria e sparare in pieno petto a Demir.

Julide prende le parti dell'Altun

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir verrà sottoposto ad un intervento medico d'urgenza dall'equipe guidata da Sabahattin. I medici si riserveranno la prognosi visto la grave ferita mentre per Zuleyha scatterà immediatamente l'arresto per il tentato omicidio del consorte. Una posizione che potrebbe aggravarsi qualora il giovane Yaman esalasse l'ultimo respiro.

Fortunatamente Altun troverà delle perse in grado di aiutarla a gestire questa delicata faccenda. Julide prenderà le parti della detenuta oltre ad Yilmaz. Il pubblico ministero colpita dalle vessazioni subite da Zuleyha prometterà di alleggerire i suoi capi di imputazione in sede processuale.

Yilmaz deciso a salvare l'ex fidanzata

Julide farà credere agli inquirenti che Zuleyha abbia ferito suo marito per legittima difesa non rivelando tutti gli elementi che potrebbero incastrarla per aggressione. Un escamotage che però non piacerà al giudice, il quale si rifiuterà di scarcerare la madre di Leyla finché non sarà chiarita tutta la faccenda.

Nel frattempo, Yilmaz apparirà sempre più intenzionato a divorziare da Mujgan. L'ex meccanico sceglierà di stare vicino all'ex fidanzata temendo che passi il resto della sua vita in carcere. Pertanto, l'uomo cercherà di studiare una linea difensiva con Julide affinché la moglie di Demir possa ritornare dai suoi bambini.