La soap opera di origini turche Terra amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) prosegue con la propria messa in onda su Canale 5. Ben presto la governante Saniye Taşkın (Selin Yeninci) scoprirà che suo marito Gaffur (Bülent Polat) è il responsabile di un furto che aveva subìto qualche mese prima.

I due rivali in amore Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış) intanto si alleeranno contro due uomini di Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Spoiler turchi, Terra amara: Gulten e Cetin decisi a sposarsi, Saniye affronta Gaffur

Nei nuovi episodi della telenovela di successo in onda su Canale 5 tra qualche settimana, finalmente Gülten Taşkın e il fidanzato Çetin staranno per sposarsi, con la benedizione di Gaffur.

Il fidato uomo di Yilmaz e Fekeli (Kerem Alışık) sarà deciso a diventare il marito della domestica, pur avendo appreso che è stata disonorata dal defunto Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy). Durante i preparativi delle nozze della cognata, Saniye farà una scoperta sconvolgente: il gioielliere le dirà che suo marito ha venduto il suo oro: quindi la governante verrà a conoscenza di non essere stata derubata affatto da Cetin, come suo marito le aveva fatto intendere.

In preda alla furia Saniye affronterà Gaffur, il quale ammetterà di aver venduto i suoi gioielli per saldare il debito contratto con Hatip. Il capomastro farà credere alla moglie di essere stato aggredito e derubato da cinque malviventi, dopo aver messo le mani nel denaro che avrebbe dovuto consegnare alla signora Hunkar (Vahide Perçin).

A questo punto Saniye esigerà che Gaffur rivolga le dovute scuse al cognato Cetin, per aver puntato il dito contro di lui ingiustamente. In seguito la governante si recherà all’ufficio di Hatip per fargli avere le 84.000 lire turche che doveva ancora ricevere da Gaffur.

Il piano Hatip fallisce, Yilmaz e Demir seguono il consiglio di Ali Rahmet Fekeli

In seguito vi sarà un’inaspettata alleanza tra Yilmaz e Demir. Tutto comincerà quando Fekeli in un bar scoprirà che dei brutti ceffi sono decisi ad acquistare un’azienda di petrolio su cui ha messo gli occhi Yaman, per poi farla fallire: i due uomini misteriosi in questione si riveleranno essere al servizio di Hatip.

Yaman e Akkaya compreranno la petroliera su invito di Ali Rahmet, mentre Tellidere si darà da fare per far diventare i suoi scagnozzi proprietari di altre terre di Cukurova: a mandare a monte il piano di Hatip sarà ancora una volta Fekeli, riuscendo a convincere in una riunione tutti gli industriali a non vendere per nessuna ragione al mondo i propri possedimenti.