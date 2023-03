Per Çetin è in arrivo un brutto periodo nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Il giovane verrà a sapere che Gülten sta per sposare un altro uomo, così non esiterà ad andare a cercarla e lo farà proprio il giorno in cui si svolgerà la proposta di nozze. Le cose non andranno proprio bene, visto che alla fine Çetin sparerà contro il fidanzato di Gülten.

Çetin scopre la verità sul passato di Gülten

Çetin avrà bisogno di capire cosa blocchi Gülten: perché non vuole stare con lui? Arriverà a fare un gesto abbastanza discutibile: la rapirà, così avrà modo di parlarle.

Anche se lei continuerà a dirgli che tra loro non ci può essere niente, lui sa perfettamente che lei ricambia i suoi sentimenti. "Non importa cosa ti sia successo in passato, io lo accetto", gli dirà Çetin, allora lei gli farà una rivelazione scottante.

Gli racconterà di essere stata violentata da un uomo che ora è morto. Il ragazzo non faticherà a capire che si tratta di Ercüment, il cugino di Demir. Nonostante la rivelazione, Gülten non sarà intenzionata a sposarlo, anzi Saniye e Gaffur riceveranno una proposta di matrimonio per la ragazza: la vorrebbe sposare un ex galeotto benestante.

Çetin apprende che Gülten è in procinto di sposarsi

Questa persona si chiama Rüstem e Gülten accetterà la sua proposta di fidanzamento.

È molto più grande di lei, ha tre figli e una fama da ladro. Hünkar, Saniye e Züleyha non riusciranno a capire perché la giovane voglia sposarlo, intanto a casa di Gaffur ci saranno i preparativi per la proposta. Anche Fadik darà una mano e si recherà al mercato per fare gli ultimi acquisti.

Lì incontrerà Çetin, a cui dirà che Gülten è in procinto di convolare a nozze.

Lui penserà che sia stato Gaffur a spingerla verso le braccia di questo uomo, ma Fadik gli confermerà che non è così: si sposa perché lo vuole lei.

Çetin spara a Rüstem

Scoperto che a casa di Gaffur si svolgerà la proposta di matrimonio, Çetin si presenterà in fretta e furia lì. Davanti a tutti i presenti chiederà a Gülten di non sposarsi: "Non farlo, ti amo tanto, più di quanto tu possa immaginare".

Questa dichiarazione d'amore non piacerà per niente a Gaffur, che inizierà a discutere con Çetin, ma lui non si darà per vinto: "Per favore Gülten, dimmi chi ami veramente e io sarà disposto ad andarmene da qui".

In quel momento Rüstem estrarrà la pistola e sparerà contro Çetin, ma lo mancherà. Così anche Çetin, per legittima difesa, gli sparerà contro [VIDEO], ma in questo caso lo prenderà in pieno. Rüstem cadrà a terra perdendo i sensi, mentre Gaffur inizierà a urlare che Çetin è un assassino.

Tutti si accorgeranno dello sparo e con l'accusa di tentato omicidio Çetin finirà dritto in prigione.