Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda dal 13 al 18 marzo.

Mentre Hunkar dovrà mantenere alto il nome degli Yaman, si occuperà di racimolare il denaro per pagare Sermin affinché con nuove dichiarazioni possa far scarcerare Demir. Frattanto, Zuleyha si sentirà sempre più in trappola e dopo una discussione con Saniye, quest'ultima cadrà dalle scale.Sarà Zuleyha ad essere ingiustamente accusata dell'accaduto.

Sermin intanto organizzerà la fuga per Parigi, con l'intento di prendersi gioco della zia, ma un incidente stradale le impedirà di portare a termine il suo piano.

Fekeli corre in aiuto di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a sabato 18 marzo prendono il via dalla volontà di Hunkar di organizzare una festa per dimostrare cha la sua famiglia ha ancora potere. Allo stesso tempo, la matrona venderà della terre per poter avere i soldi per pagare Sermin affinché questi ritratti la precedente dichiarazione che incastra Demir per l'omicidio di Cengaver.

La proposta economica per i terreni che riceverà da Hatip sarà però troppo bassa. In aiuto di Hunkar arriverà Fekeli, che comprerà i suoi terreni a un prezzo equo, con la promessa di rivenderli a lei nel momento in cui avrà la disponibilità economica.

Mentre Zuleyha scoprirà che la suocera ha una relazione con Fekeli, Sermin non si presenterà al processo per cui Demir resterà in carcere.

Infatti la donna dirà a Fusun di avere i documenti necessari per andare a Parigi. Del suo viaggio Sermin informerà Sabahattin, aggiungendo che non gli concederà il divorzio. Frattanto Behice andrà a Istanbul, dove scoprirà che il fratello l'ha lasciata senza un soldo e con moltissimi debiti a cui far fronte.

Dopo una litigata con Zuleyha, Saniye cadrà dalle scale e batterà la testa perdendo i sensi e proprio la Altun verrà ingiustamente accusata dalla suocera dell'accaduto.

Intanto Sermin - inseguita dagli uomini di Hatip - avrà un brutto incidente stradale e verrà ritrovata priva di sensi in condizioni critiche. In tribunale tutti penseranno che Sermin non abbia presenziato per via dell'incidente e non per una tentata fuga.

Demir esce dal carcere

Intanto Mujgan sarà in pena per il proprio matrimonio e cercherà di riavvicinarsi al marito.

Intanto Saniye si riprenderà dopo la caduta facendo ritorno a casa. La confessione che Hunkar estorcerà a Sermin quando si riprenderà farà uscire di prigione Demir, sconfortando sia Yilmaz (che nel frattempo stava organizzando la fuga con Zuleyha) sia Hatip, che temerà per la sua libertà.

Mujgan si sentirà sola: Yilmaz non si occuperà in maniera attiva della sua eredità né dei debiti ereditati dal padre. Demir scoprirà che Zuleyha non è fuggita (come Hatip gli aveva fatto credere) e si scuserà con la moglie dicendo che farà di tutto per renderla felice.

Infine Gulten confesserà a Yilmaz che - in passato - non aveva spedito le lettere scritte da Zuleyha per salvaguardarli dall'ira di Demir, poi con la sua dichiarazione permetterà che Altun non venga accusata ingiustamente dalla famiglia di aver spinto Saniye. Innervosito dalle bugie che hanno coinvolto Zuleyha, Demir caccerà dalla villa sia Saniye che Gaffur.