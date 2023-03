Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda dal 2 all'8 aprile. Tanti i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori. Grazie a un'intuizione della furba Saniye, la relazione tra Hatip e Sermin verrà a galla e i due verranno arrestati per adulterio. Nel frattempo la domestica di Hunkar dovrà fare i conti con un furto di gioielli a casa sua. Gaffur, infatti, sottrarrà i preziosi alla moglie per pagare parte del debito contratto con Tellidere. Zuleyha dovrà accettare che Yilmaz abiti accanto a lei con la moglie, ma vedere la coppia festeggiare il trasloco con una cena in giardino la rattristerà parecchio.

Yilmaz tende un tranello a Demir

Le anticipazioni di Terra amara, relative agli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 2 a sabato 8 aprile, prendono il via dal tentativo di Behice di convincere Fekeli a trasferirsi a Istanbul con tutti i suoi affari. La conversazione tra i due verrà interrotta dall'arrivo di Hunkar: la donna si mostrerà forte e sicura di sé. Saniye vedrà il marito sempre più triste, ma non immaginerà che lo stato d'animo di Gaffur sia legato al debito contratto con Hatip. L'ex capomastro, messo alle strette da Tellidere, arriverà a rubare l'oro della moglie per racimolare un po' di denaro da dare al suo strozzino.

Yilmaz tenderà una trappola a Demir: quest'ultimo scoprirà che Akkaya ha venduto le quote della società ai tedeschi e così si rallegrerà di non essere più socio del suo nemico.

Ben presto però Yaman scoprirà l'inganno e correrà in fabbrica da Fekeli che stavolta reagirà in maniera dura. Poco dopo Demir incontrerà Yilmaz e giurerà vendetta.

Ascoltando una conversazione tra Sermin e Hatip, Saniye scoprirà che i due sono amanti e rivelerà la situazione a Hunkar. Nel frattempo, per allontanare i sospetti da lui, Gaffur darà a Cetin la colpa del furto a casa sua e andrà ad accusarlo nella tenuta di Yilmaz.

Quest'ultimo sarà furibondo per le accuse infondate e riportando Gaffur a casa degli Yaman minaccerà Hunkar di tenere a bada i suoi dipendenti. Per far fronte alle richieste dei nuovi soci, Demir deciderà di vendere alcune terre per avere capitale da investire.

Yilmaz e Mujgan si trasferiscono nella casa di Sermin

In seguito alla scoperta che Fekeli ha stipulato un contratto di compravendita con Hunkar.

Yilmaz litigherà con il padrino e lascerà la villa con la moglie, decidendo di andare ad abitare presso l'ex casa di Sermin ormai ristrutturata. Hunkar sarà costretta a raccontare al figlio di aver avuto una relazione con Fekeli quando erano giovani.

Zuleyha deciderà di mandare ai nuovi vicini di casa un piatto tipico di Adana per dare il benvenuto e Mujgan contraccambierà spedendo un piatto tipico di Istanbul, ma ad Altun non sfuggirà che si tratta del piatto preferito di Yilmaz. Nel frattempo la dottoressa chiederà alla zia di lasciare la villa di Fekeli per andare ad abitare presso la loro nuova casa, ma la donna rifiuterà visto che ha messo gli occhi sul padrino di Yilmaz.

Mujgan e Yilmaz organizzeranno una cena nel nuovo giardino per festeggiare il trasloco, serata a cui verranno invitati anche Sabahattin e Julide.

Zuleyha non potrà fare altro che osservare da lontano e in lacrime la coppia. Mentre Demir dovrà vendere la società ai tedeschi, Sermin e Hatip verranno denunciati da Naciye per adulterio e arrestati in flagranza di reato.