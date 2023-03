Alice Barisciani volta pagina dopo il rifiuto di Federico Nicotera a Uomini e donne. Lo scorso martedì pomeriggio c'è stata la registrazione della fatidica scelta finale del tronista romano, che a distanza di sei mesi dall'inizio del suo percorso in trasmissione ha scelto di portare a compimento questa esperienza.

Due le corteggiatrici giunte al "duello conclusivo", Alice e Carola, che pur essendo estremamente differenti l'una dall'altra, avevano saputo far breccia nel cuore del giovane tronista del talk show Mediaset.

La scelta finale di Federico a U&D: Carola dice sì, Alice delusa

Le anticipazioni riguardanti la scelta finale di Federico a Uomini e donne rivelano che Federico ha scelto di coronare il suo sogno d'amore insieme a Carola.

È stata lei alla fine ad avere la meglio e a convincere il tronista affinché potesse intraprendere una nuova storia d'amore lontana dai riflettori dello studio televisivo di Canale 5.

In attesa di vedere in onda la registrazione della scelta di Federico, in queste ore l'altra corteggiatrice è tornata a farsi vedere sui social.

La corteggiatrice Alice volta pagina dopo il rifiuto di Federico a U&D (Video)

Alice, a distanza di un po' di giorni dalla registrazione che ha portato Federico a coronare il suo sogno d'amore con Carola, si è mostrata su Instagram e sembra aver voltato pagina dopo il rifiuto del tronista a Uomini e donne.

La giovane corteggiatrice toscana ha prima mostrato il suo cambio look, con tanto di scatto e video dal parrucchiere, e poi ha pubblicato una serie di contenuti che la ritraggono in compagnia dei suoi amici.

Insomma con il weekend Alice ha messo definitivamente una pietra sopra a quello che c'è stato con Federico Nicotera nel corso di questi mesi, e ormai sembra essere pronta a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle il passato e questo percorso che l'ha vista protagonista per sei mesi.

Alice volta pagina dopo la scelta #uominedonne pic.twitter.com/Wr4GN6xuKT — Mario Brown (@MarioBro66) March 11, 2023

I fan vorrebbero vedere Alice sul trono di U&D

Un nuovo inizio per Alice, anche se i fan che hanno avuto modo di conoscerla durante la sua esperienza a Uomini e donne adesso si augurano che Maria De Filippi possa offrirle un ruolo come tronista in trasmissione.

In molti sperano di poterla continuare a vedere nello studio di Uomini e donne, ma questa volta in una veste diversa.

"Alice merita di stare sul trono e trovare un ragazzo che la ami per davvero", ha scritto un utente sperando che la produzione possa prendere in considerazione l'ipotesi di affidare il trono all'ormai ex pretendente di Federico Nicotera.

"Maria vogliamo Alice sul trono, ascoltaci", scrive ancora un altro utente lanciando un appello alla conduttrice di U&D.