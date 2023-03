Giovedì 16 marzo su Canale 5, andrà in onda la scelta di Federico Nicotera. Il tronista di Uomini e donne, suo malgrado, darà una delusione a Alice Barisciani, visto che non sarà lei la sua scelta e si lascerà andare ad alcune lacrime.

Felicità invece sul viso di Carola Carpanelli, la ragazza che sarà riuscita a rapire il cuore dell'ingegnere romano.

Uomini e donne: la scelta di Federico Nicotera in onda il 16 marzo

Per il pubblico di Uomini e donne sta per arrivare il momento tanto atteso. Nel pomeriggio di giovedì 16 marzo andrà in onda la scelta di Federico Nicotera.

Gli amanti delle anticipazioni già sanno su chi è ricaduta la scelta, visto che la puntata è stata registrata lo scorso 7 marzo. Prima di svelare chi sarà la fortunata che sarà riuscita a conquistare il cuore del tronista, va detto che in studio giungeranno a sorpresa la madre e la sorella di Federico. Il ragazzo inoltre farà un regalo insolito a Maria De Filippi. Invece del classico mazzo di fiori, le porterà un pacco di caramelle.

Dalle anticipazioni si viene anche a sapere che Federico sarà vestito in blu. Carola in bianco, mentre Alice in nero.

A Uomini e donne, Federico non sceglie Alice, lei in lacrime

In puntata verranno mostrate le ultime esterne realizzate con le due corteggiatrici. Da notare che Nicotera non avrà baciato nessuna delle due.

La prima a essere chiamata in studio sarà Alice Barisciani e il tronista si vedrà costretto a dirle che non è lei la sua scelta. Secondo le anticipazioni, la corteggiatrice avrà la voce rotta dal pianto. La delusione sarà tanta, anche se ammetterà che in questo ultimo periodo, si era ormai convinta del fatto che lui avesse scelto la rivale.

Secondo quanto apparso sul web, pare che Alice Barisciani non si fermerà molto nello studio di U&D dopo aver ricevuto il no dal tronista. Non farà nessuna scenata, ma non riuscirà a mascherare la delusione. Prima di andarsene, saluterà Maria De Filippi e lo stesso Federico.

La scelta di Nicotera è Carola Carpanelli

Sarà poi la volta dell'ingresso di Carola.

Nicotera userà dei peluche per farle sapere che è lei la sua scelta. Ovviamente Carola risponderà di sì. Si concluderà così, dopo ben sei mesi, il percorso di Federico a Uomini e donne. Non mancherà il bacio sotto la classica cascata di petali rossi. Questa scelta avrà rispettato i pronostici, visto che la stragrande maggioranza del pubblico che segue Uomini e donne, era certo che Federico alla fine avrebbe scelto proprio lei.

Come da contratto, solo dopo la messa della puntata, Carola e Federico potranno darsi vedere insieme sui social. Si attendono anche i commenti della non scelta Alice.