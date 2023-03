Dopo sette giorni di stop sono ricominciate le registrazioni di Uomini e donne. Al termine della puntata che Maria De Filippi ha condotto il 25 marzo, il blogger Pugnaloni sta usando Instagram per raccontare cosa è successo in studio tra i vari protagonisti del cast. La curiosità dei fan, però, è soprattutto su Lavinia e su quello che è accaduto in settimana tra lei e Corvino: il corteggiatore ha saltato le ultime riprese, mandando in crisi la tronista che da mesi è indecisa tra lui e Campoli.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le puntate di U&D che sono andate in onda dal 22 al 24 marzo, hanno aggiornato il pubblico sugli sviluppi negativi che ci sono stati nel percorso di Lavinia.

Dopo aver litigato con la tronista per l'ennesima segnalazione che è arrivata sul suo conto, Corvino ha lasciato lo studio e non si è presentato alla registrazione successiva.

Per circa sette giorni, dunque, i fan del dating-show si sono chiesti se Alessio "il biondo" sarebbe tornato agli Elios per confrontarsi con la romana e per portare a termine l'avventura che hanno iniziato lo scorso settembre.

Ancora prima che trapelassero le anticipazioni della puntata che Maria ha condotto nel pomeriggio, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che il corteggiatore "in fuga" sarebbe stato avvistato alla stazione Termini di Roma.

Dopo una lunga riflessione, dunque, Corvino ha deciso di mettere l'orgoglio da parte e di ripresentarsi davanti alle telecamere per cercare di trovare un punto d'incontro con la ragazza che sta frequentando da mesi.

Le curiosità del pubblico di U&D

Il fatto che Corvino avesse disertato gli studi di U&D una settimana fa, ha messo a rischio la scelta di Lavinia. Quando Campoli ha chiesto alla tronista cosa intendeva fare vista l'assenza del "rivale", lei non ha saputo rispondere e si è trincerata dietro ad un sintetico "vediamo".

Questo 25 marzo la situazione sembra essere cambiata perché la giovane Mauro può ancora dire di essere indecisa tra due corteggiatori, gli stessi con i quali sta uscendo in esterna da circa sei mesi con tanto di baci appassionati e dichiarazioni importanti.

Alessio "il biondo" è finito spesso al centro delle chiacchiere per avvistamenti con l'ex fidanzata oppure con altre ragazze nei locali: lui si è sempre giustificato raccontando che si tratta di amiche o di persone che ha incrociato per caso, ma Lavinia ha dubitato molto su queste versioni dei fatti.

Alessio "il moro", invece, è sempre stato corretto e su di lui non sono mai arrivate segnalazioni; nonostante questo, la maggior parte dei fan del dating-show pensa che la preferenza finale della tronista ricadrà sul ragazzo che più l'ha fatta tribolare in questo periodo, ovvero Corvino.

Attesa per il lieto fine a U&D

Le anticipazioni che stanno trapelando sulla registrazione di U&D del 25 marzo, dunque, confermano il ritorno di Corvino in studio: il giovane si è presentato agli Elios dopo una settimana d'assenza e Lavinia l'ha accolto con gioia ma anche con la voglia di chiarire i dissapori del recente passato.

I due si sono visti dopo che è stato lui a chiedere alla redazione di poter parlare con la ragazza: Campoli ha reagito male alla notizia e ha detto di sentire che non sarà lui a fidanzarsi con la studentessa.

Per quanto riguarda la scelta della tronista, ancora non si sa nulla: un po' come è successo con Federico Nicotera per mesi, la giovane Mauro non riesce a decidersi tra i due corteggiatori che sta conoscendo da tempo e per i quali sembra provare un forte sentimento.

Inoltre è stato dato spazio anche ad alcuni protagonisti del Trono Over e agli altri due ragazzi che stanno cercando l'anima gemella in tv: Nicole Santinelli e Luca Daffré sono usciti in esterna con alcuni loro spasimanti, e lo stesso hanno fatto le dame e i cavalieri più chiacchierati del parterre.

La bionda protagonista del cast, inoltre, è uscita con Andrea e ha dato il suo primo bacio da quando è seduta sulla poltrona rossa.