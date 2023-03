Nel corso della registrazione di Uomini e donne di sabato 25 marzo non sono mancati i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda la famosa dama del Trono Over Gemma Galgani e il trono di Lavinia Mauro. Come confermato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la dama torinese avrebbe giocato male le sue carte con Silvio, visto che il cavaliere ha accettato di conoscere altre donne, togliendo quindi l'esclusività data inizialmente a Gemma. Per quanto riguarda Lavinia, invece, una delle novità più importanti è stato il ritorno di Alessio Corvino in studio.

Il corteggiatore napoletano infatti era assente nella scorsa registrazione e non aveva dato ancora nessuna motivazione a Lavinia del suo atteggiamento.

Uomini e Donne, registrazione 25 marzo: Silvio toglie l'esclusiva a Gemma

Nella registrazione di Uomini e Donne del 25 marzo, Gemma Galgani è rimasta molto delusa dal cavaliere Silvio, ma a detta dell'uomo la colpa sarebbe proprio della stessa Gemma. Dopo aver trascorso delle serate "poco appaganti" con la dama torinese, infatti, Silvio ha deciso di togliere l'esclusiva a Gemma e di conoscere altre due donne, scese in studio appositamente per lui. Al contrario di come, invece, è accaduto nella puntata andata in onda giovedì scorso, dove Silvio non ha accettato di conoscere Anna Maria, venuta per lui dalla Sicilia, proprio perché stava frequentando seriamente la dama torinese.

Il cavaliere avrebbe cambiato idea, proprio a causa del comportamento troppo freddo e distaccato di Gemma.

Trono Over: Gemma lascia lo studio in lacrime

A detta del cavaliere novarese, Galgani sarebbe ambigua nei suoi confronti. Nelle serate trascorse insieme, sembrerebbe che Gemma non abbia gradito molto l'atteggiamento troppo passionale di Silvio e l'avrebbe "respinto" nuovamente.

A quanto sembra, questo sarebbe bastato al cavaliere per decidere di iniziare anche altre frequentazioni: Gemma è decisamente rimasta amareggiata per la decisione dell'uomo e ha lasciato improvvisamente lo studio in lacrime. Poco dopo è stata Tina Cipollari a seguire la Galgani, per tentare di sistemare la situazione e calmare la dama.

Una volta rientrato in studio, l'opinionista non ha resistito e ha attaccato Gemma, dicendole che in passato non si era mai posta "certi problemi" con gli uomini. La dama torinese, però, ha spiegato più volte che non vuole correre troppo, perché con Silvio "dovrà essere speciale [VIDEO]".

Trono Classico: Alessio Corvino torna in studio

Riguardo la tronista Lavinia Mauro, una delle novità più eclatanti riguarda il ritorno di Alessio Corvino: il corteggiatore si è, evidentemente, pentito della sua scelta precedente, poiché durante la settimana appena trascorsa ha chiesto, lui stesso alla redazione, di poter vedere Lavinia. I due hanno fatto un'esterna molto tranquilla in un parco all'aperto: Corvino ha confessato alla tronista di essere molto dispiaciuto del fatto che lei abbia perso la fiducia nei suoi confronti, ma la stessa Lavinia ha risposto dicendo il contrario.

Inoltre, la giovane romana ha voluto mostrare di aver indossato nuovamente il suo braccialetto, a differenza dell'ultima volta. Durante l'esterna, tra Corvino e Lavinia stavolta non è scattato il bacio. Il tronista è uscito anche con Alessio Campoli e per la prima volta l'uomo ha confessato di essere convinto di non essere la scelta.

Nicole e Andrea si baciano appassionatamente

Durante la registrazione del 25 marzo c'è stato spazio anche per Nicole Santinelli. La tronista ha portato in esterna due dei suoi corteggiatori, Carlo e Andrea. Con quest'ultimo Nicole ha avuto un approccio particolare, tanto che tra i due è scattato un bacio molto passionale. Carlo, invece, è rimasto alquanto deluso dopo aver visto l'atteggiamento di Nicole insieme ad Andrea. Per finire, si è presentata una nuova dama per Armando Incarnato. Il cavaliere, a differenza di altre volte, ha deciso di tentare una nuova conoscenza e poi ha ballato con la nuova arrivata.