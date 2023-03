Silvio Venturato è giunto qualche settimana fa a Uomini e donne per corteggiare Gemma Galgani. L'uomo ha 71 anni e si é subito fatto notare per il suo temperamento assai focoso. Un atteggiamento che sembra però non essere particolarmente gradito alla dama torinese, visto che se ne è lamentata a centro studio.

Di seguito approfondiamo alcune curiosità su Silvio.

A U&D è arrivato Silvio, il cavaliere dal temperamento focoso

Gemma Galgani è tornata ad essere protagonista a Uomini e donne da quando è arrivato in studio per lei il cavaliere Silvio Venturato.

Il 71enne si è subito fatto notare per il suo temperamento molto focoso e lo ha dimostrato nel corso delle esterne realizzate con la dama torinese. Questo suo modo di fare così irruento non sembra però essere particolarmente gradito alla dama torinese. In una delle ultime puntate infatti, la donna se ne è lamentata, visto che lei vorrebbe da parte di Silvio più romanticismo.

Chi è Silvio, il nuovo cavaliere di Gemma: viene da Novara e ha due figlie

Dalla presentazione che Silvio ha fatto a Uomini e donne, si apprende che è di Novara e ha due figlie ormai grandi e indipendenti. Va in palestra tutti i giorni e non ha animali domestici. Come già accennato, sin dal primo ballo con Gemma, non ha nascosto la grande attrazione fisica per la dama.

Ha un modo di fare abbastanza irruento e spesso in esterna ha utilizzato termini "al limite". Gemma è rimasta spiazzata da questo suo atteggiamento: sembra che questo modo di fare l'abbia mandata in tilt. La donna si è pure mostrata in lacrime in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5.

Venturato svela i motivi che l'hanno spinto a Uomini e donne per Gemma

In una recente intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, Silvio Venturato ha parlato di Gemma e dei motivi che lo hanno spinto a chiamare la redazione per poterla conoscere. Secondo Silvio, Gemma ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre donne del parterre: classe, eleganza e dolcezza.

Venturato in passato ha lavorato nel campo della moda e quindi in particolare in una donna guarda molto l'eleganza.

Resta da capire come proseguirà questa loro conoscenza, alla luce di quanto avvenuto nelle ultime registrazioni. Il cavaliere infatti, si è spazientito per alcuni atteggiamenti della dama di Torino che, secondo lui, non racconterebbe in studio tutta la verità dei fatti ed è arrivato anche a mettere in dubbio il prosieguo del loro rapporto.