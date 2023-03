Desdemona Balzano è stata allontanata dal Trono Over di Uomini e Donne. In seguito alla puntata di mercoledì 15 marzo (registrata il 7 marzo) l'ex dama ha fornito la sua versione dei fatti in un comunicato pubblicato su Instagram. La diretta interessata ha spiegato di avere querelato Gianni Sperti, Armando Incarnato e Alessandro Schiavone per avere diffuso alcune sue conversazioni senza ricevere l'autorizzazione.

I motivi dell'addio al programma

In occasione della puntata di Uomini e donne, in onda ieri, Maria De Filippi ha chiesto a Desdemona Balzano di lasciare lo studio e il programma.

Tutto è iniziato da Armando Incarnato che ha portato in studio alcune chat della dama, in cui ha affermato di aver preso parte al dating show di Canale 5 solo ed esclusivamete per avere visibilità.

Desdemona dopo aver chiesto scusa alla conduttrice, ha riferito di essersi innamorata di Giuseppe ma di avere continuato lo stesso la conoscenza all'interno di Uomini e Donne. Al tempo stesso, Balzano ha spiegato che la sua partecipazione voleva essere un invito a tutte le donne oltre i 50 anni che si può sempre trovare l'amore anche con un matrimonio alle spalle.

L'ex dama dopo U&D è passata alle vie legali

Al termine della puntata, Desdemona Balzano ha diffuso un comunicato su Instagram in cui ha fornito la sua versione dei fatti.

Stando al racconto dell'ex dama non c'è nulla di male a partecipare a Uomini e Donne anche per ottenere visibilità, dal momento che nel contratto si parla di "prestazioni a scopo promozionale" a titolo gratuito. La 50enne si è detta convinta che all'interno del dating show sono molte le persone che partecipano per visibilità ma nessuno ha il coraggio di dirlo pubblicamente.

In merito alle conversazioni divulgate da Armando Incarnato, la diretta interessata ha precisato che sono stati tagliati dei pezzi. Inoltre ha fatto notare di non avere mai autorizzato nessuno a renderle pubbliche. Dunque, Desmedona Balzano ha deciso di querelare Gianni Sperti, Armando Incarnato e Alessandro Schiavone: "La sottoscritta ha dato mandato ai suoi legali di agire, per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto incoferenti con la realtà dei fatti".

L'ex dama si è detta spiazzata per avere sentito sul suo conto commenti sessisti e volgari. Nel comunicato si legge anche che di solito le persone sone vengono criticate duramente solamente quando hanno visibilità.

Infine Desdemona ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta durante la partecipazione a Uomini e Donne.