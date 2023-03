Cosa succede tra Federico e Carola dopo la scelta finale a Uomini e donne? Sono passati un po' di giorni da quando c'è stata la registrazione della fatidica scelta finale del tronista romano che, dopo ben sei mesi di permanenza in studio, ha coronato il suo sogno d'amore con la giovane 21enne.

Intervistati dal magazine della trasmissione Mediaset, i due si sono detti pronti a viversi questa storia d'amore al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere e a superare ogni possibile incomprensione attraverso il dialogo.

Cosa sta succedendo tra Federico e Carola dopo la scelta a U&D

Nel dettaglio, la scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne era uno degli eventi più attesi di questa stagione di Uomini e donne.

Il tronista romano, dopo un lungo percorso con Alice e Carola, ha portato a termine la sua avventura in studio e lo ha fatto coronando il suo sogno d'amore con la giovane Carpinelli, che gli ha detto "sì".

Ma cosa è successo dopo la registrazione della scelta? Come hanno vissuto i loro primi giorni d'amore insieme?

A fare un po' di chiarezza ci hanno pensato i due diretti interessati in una intervista concessa al magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

'Supereremo ogni cosa', le parole di Federico e Carola dopo U&D

"Abbiamo capito che in questi mesi è nato un sentimento forte", hanno dichiarato i due protagonisti di Uomini e donne confermando così che tra di loro vi è un legame intenso che sta proseguendo a gonfie vele anche adesso che sono fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

"Le paure che avevamo? Supereremo ogni cosa con il dialogo", hanno aggiunto ancora Federico e Carola che a quanto pare sembrano essere pronti a superare ogni tipo di incomprensione.

Del resto, nei mesi in cui sono stati protagonisti in trasmissione, non sono mancati i momenti di tensione e in diverse occasioni i due si sono ritrovati anche ai ferri corti in studio, al punto che Carola più volte ha accarezzato l'idea di abbandonare la trasmissione e uscire di scena dal cast.

'Non abbiamo intenzione di perderci', svela Carola dopo la scelta

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, Federico e Carola hanno anche ammesso che in questi primi giorni insieme dopo la scelta, hanno avuto modo di pensare a come accorciare le distanze, dato che i due vivono in città diverse.

Sebbene la lontananza non rappresenterebbe un vero problema per loro, i due hanno ammesso che stanno trovando delle soluzioni per cercare di vedersi quanto più tempo possibile e in tal modo viversi anche nella quotidianità.

"Non abbiamo intenzione di perderci e non escludo che appena possibile accorceremo le distanze del tutto", ha dichiarato Carola.