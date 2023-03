Sono passati circa 10 giorni da quando Federico ha fatto la sua scelta e ha lasciato U&D: nell'attesa che venga trasmessa in tv la puntata dedicata a questo attesissimo momento, i fan si sono chiesti come procede la storia d'amore tra il tronista e Carola. Alle voci che sono circolate su una possibile crisi in corso tra i due, ha risposto Lorenzo Pugnaloni definendole "fake" e assolutamente non in linea con la realtà dei fatti.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo andrà in onda su Canale 5 la scelta di Federico: a distanza di una decina di giorni da quando è stata registrata, i telespettatori stanno per assistere ad una delle puntate più attese dell'edizione 2022/2023 del dating-show.

Il tronista si è fidanzato con Carola dopo un percorso di quasi 6 mesi, una conoscenza fatta di alti e bassi e "intaccata" da Alice Barisciani.

Alla fine, però, il protagonista del Trono Classico ha seguito il cuore e si è legato alla corteggiatrice che sin dall'inizio l'ha colpito per bellezza e carattere.

Nei giorni scorsi sono circolate le prime indiscrezioni sulla coppia, ovvero su quello che è accaduto al termine delle ultime riprese di U&D alle quali hanno partecipato.

Federico e Carola hanno trascorso la loro prima notte da piccioncini in un albergo di Roma al quale si sono recati separatamente: una volta riuniti, i due hanno chiesto una bottiglia di champagne in camera per festeggiare l'inizio della loro storia d'amore.

I chiarimenti sui piccioncini di U&D

Visto che la scelta non è ancora stata trasmessa su Canale 5, Carola e Federico non possono ancora apparire insieme in pubblico, è il regolamento del programma che vieta a tutto il cast di anticipare sui social i contenuti delle puntate che devono ancora andare in onda sul piccolo schermo.

Nei giorni scorsi, però, la corteggiatrice di U&D si è esposta Tik Tok per replicare al commento di un hater: a chi le chiedeva cosa ne pensasse Nicotera dei video che posta, la giovane ha risposto che è molto contento.

Queste parole, però, ad alcuni non sono bastate per confermare che la relazione procede a gonfie vele anche lontano dai riflettori: recentemente, infatti, in rete si è sparsa la voce secondo la quale la coppia starebbe già attraversando un primo periodo di crisi.

Carpanelli si è mostrata da sola in treno e questo ha spinto qualche fan a ipotizzare che con il tronista si sarebbe già rotto qualcosa.

Attesa per l'addio dei giovani a U&D

A smentire queste chiacchiere, però, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni. Il blogger che settimanalmente riporta le anticipazioni di tutto quello che accade durante le registrazioni di U&D, ha risposto alla curiosità dei fan con un chiarissimo "tutto bene".

Il ragazzo, dunque, ha negato che tra Carola e Federico ci siano già dei problemi e l'ha fatto spiegando che se non si fanno vedere insieme sui social network è soltanto perché ancora non possono nel rispetto delle regole della trasmissione che li ha fatti conoscere ed innamorare.

Quando andrà in onda la puntata sulla scelta, Nicotera e Carpanelli saranno liberi di condividere con i fan foto e video della storia d'amore che hanno iniziato a vivere lo scorso 7 marzo.

Il blogger, inoltre, ha chiarito che non ci sarebbe nessuna convivenza in vista tra i neo piccioncini: anche se la bionda corteggiatrice ha parlato di trasloco in una recente instagram storia, pare non si riferisse al fidanzato ma a questioni legate ai suoi studi universitari.

Per quanto riguarda la "rifiutata" Alice, invece, non si sa ancora se accetterà di lavorare nella redazione di Uomini e donne o se sarà selezionata come tronista della prossima edizione.