Cambiamenti in arrivo a Uomini e donne, la popolarissima trasmissione del pomeriggio che porta la firma di Maria De Filippi?

Le ultime indiscrezioni rivelano che potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda il parterre del trono over, dove a farne le spese sarebbero alcuni dei volti noti della trasmissione del primo pomeriggio, tra cui Armando Incarnato.

E, intanto, sul web e sui social spopolano le polemiche nei confronti di Gianni e Tina, i due storici opinionisti della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast di Uomini e donne over

Nel dettaglio, stando alle ultime indiscrezioni sul futuro di Uomini e donne, sembrerebbe che Maria De Filippi potrebbe attuare delle modifiche al cast della trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5.

A quanto pare, infatti, i cambiamenti potrebbero interessare in primis il parterre del trono over, dove si vocifera che potrebbero esserci dei cambiamenti in corso.

A farne le spese potrebbero essere alcuni volti noti dello show Mediaset, tra cui Armando, Roberta e Riccardo: trattasi di tre personaggi che ormai, da svariati anni sono presenti in trasmissione, ma non riescono mai a concludere qualcosa di serio e duraturo.

Vecchi tronisti tornano nel cast di Uomini e donne over?

Una delle novità delle prossime registrazioni, invece, potrebbe essere legata al ritorno in studio di "vecchi tronisti" del passato, i quali a distanza di anni potrebbero rimettersi in gioco nel parterre del trono over per continuare a cercare la loro anima gemella.

In attesa di scoprire se queste indiscrezioni troveranno conferma nel corso delle prossima registrazioni di Uomini e donne, in questi ultimi giorni è nata un'accesa polemica anche sui due opinionisti del talk show.

Gianni e Tina si sono scagliati duramente nei confronti della dama Aurora Tropea, tornata in studio dopo un periodo di assenza per rimettersi in gioco e cercare l'amore della sua vita.

Tina e Gianni finiscono al centro delle polemiche a U&D

Aurora ha raccontato di aver sconfitto una malattia in questi anni in cui è stata assente dallo studio tv di Maria De Filippi, ma ciò non è bastato per far cambiare idea ai due opinionisti sul conto della dama, che è stata pesantemente attaccata in studio.

E, le reazioni dei fan social non si sono fatte attendere: in tanti hanno puntato il dito contro Gianni e Tina, ritenendo le loro uscite fin troppo eccessive nei confronti della dama.

"Livelli davvero bassi", hanno scritto alcuni utente sui social commentando le scene mostrate a Uomini e donne legate al duro attacco nei confronti di Aurora da parte degli opinionisti del talk show pomeridiano di Canale 5.