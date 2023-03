Cosa è successo nel corso della registrazione di Uomini e donne del 26 marzo? I retroscena sulle riprese di questa settimana rivelano che ci sono stati dei momenti di tensione in studio, che hanno avuto come protagonisti Armando e Aurora.

Tra i due non corre buon sangue e, nel corso delle varie puntate precedenti di questa stagione, se ne sono detti già di tutti i colori ma questa volta è stata Aurora a puntare duramente il dito contro il cavaliere napoletano.

Spazio anche alle vicende di Gemma: la dama torinese si è ritrovata a fare i conti con l'ennesimo pesante attacco da parte di Tina Cipollari.

Aurora si scaglia contro Armando: retroscena U&D riprese 26 marzo

Nel dettaglio, i retroscena sulle prossime puntate di Uomini e donne svelati da Lorenzo Pugnaloni in anteprima a Blasting News, rivelano che c'è stata un'accesa lite in studio tra Armando e Aurora.

Dopo il rientro in studio della dama del trono over, il clima con il cavaliere napoletano non è mai stato dei migliori e in diverse occasioni si sono già ritrovati ai ferri corti.

La stessa situazione si è verificata anche nel corso della registrazione del talk show di questa domenica 26 marzo, quando la dama ha accusato il cavaliere di fare brutti gesti in studio.

Aurora accusa Armando di fare brutti gesti: retroscena U&D riprese 26 marzo

A quanto pare, in fatti, Aurora ha puntato il dito contro Armando sostenendo che in queste settimane in cui è rientrata in studio, ha avuto modo di notare che il cavaliere avrebbe fatto delle "corna per terra" al suo passaggio, per scaramanzia.

Gesti che hanno acceso la discussione in studio ed hanno portato la dama ad attaccare il cavaliere.

Ma questa non è stata l'unica polemica che ha travolto Armando nel corso dell'ultima registrazione del talk show Mediaset, dato che il cavaliere si è ritrovato messo alle strette anche da Tina.

L'opinionista del programma di Maria De Filippi sostiene che Armando avrebbe una donna fuori dal programma.

Tina Cipollari ironizza su Gemma: retroscena U&D riprese 26 marzo

E poi ancora, i retroscena legati alle riprese di Uomini e donne di questa settimana, rivelano che c'è stato spazio anche per una "sorpresa" di Tina per la sua "nemica" Gemma.

L'opinionista ha fatto preparare un filmato sulla dama torinese e su come sia stata sempre particolarmente "libertina" con gli uomini, ironizzando sul fatto che adesso si sta facendo degli scrupoli legati alla sua frequentazione con Silvio fuori dalla trasmissione.

Sta di fatto che, al termine della registrazione del 26 marzo, Gemma e Silvio hanno scelto di chiudere la loro frequentazione e Silvio ha abbandonato il programma.