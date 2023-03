La scelta di Federico a Uomini & Donne deve ancora andare in onda ma sono già tanti i Gossip che stanno circolando sul ragazzo e sulla sua nuova fidanzata. Carola ha usato i social network per far sapere di essere in procinto di lasciare la sua storica casa e questo ha portato tanti a pensare che stia per traslocare da Nicotera. Una segnalazione che è arrivata a Deianira, infatti, confermerebbe questa ipotesi, che al momento non è comunque confermata dai due diretti interessati.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Le segnalazioni sui protagonisti di U&D sono all'ordine del giorno: mercoledì 15 marzo Deianira Marzano ha reso pubblico il messaggio di una persona che sostiene di conoscere il futuro della coppia che si è appena formata nel Trono Classico.

Tra le Instagram Stories della napoletana, infatti, è possibile leggere il seguente racconto anonimo: "Sono un'amica della cugina di secondo grado di Federico. Ho saputo tramite familiari, che Carola si trasferisce a vivere da lui".

La storia d'amore tra il romano e Carpanelli è ufficialmente iniziata lo scorso 7 marzo, giorno in cui è stata registrata la puntata del dating-show interamente dedicata alla scelta del giovane.

Il video della corteggiatrice di U&D

Prima che Deianira condividesse su Instagram la segnalazione sul futuro di Carola e Federico, alcuni fan avevano spostato l'attenzione su una Stories della corteggiatrice di U&D. "Sto per lasciare casa dopo tre anni", aveva scritto Carpanelli accanto a un video che la ritraeva mentre camminava per strada.

Queste immagini erano bastate per scatenare le chiacchiere sul possibile inizio di una convivenza tra la studentessa e Nicotera, un passo molto importante che la coppia farebbe a poche settimane dall'addio al programma che li ha fatti conoscere e innamorare.

I diretti interessati non hanno ancora né confermato né smentito questo rumor, anche perché non possono farsi vedere insieme finché non viene trasmessa su Canale 5 la puntata in cui si sono scelti.

Stando a quello che ha raccontato il blogger Pugnaloni su Ig, il fidanzamento tra Carola e Federico dovrebbe andare in onda giovedì 16 o venerdì 17 marzo.

Il nuovo Trono Classico di U&D

Il percorso di Federico a U&D si è concluso lo scorso 7 marzo: dopo sei mesi di esterne, dubbi e baci, il tronista ha preso una decisione tra le due corteggiatrici che ha frequentato davanti alle telecamere.

Carola Carpanelli è riuscita a conquistare Nicotera e a prevalere quindi su Alice Barisciani.

Con l'uscita di scena dell'ingegnere aeronautico, cambia un po' la formazione del Trono Classico: a cercare l'anima gemella sulla poltrona rossa, infatti, d'ora in poi saranno in tre. Lavinia Mauro è quella con il percorso più avviato: la ragazza è nel cast da settembre ma ancora si dice incerta sulla scelta che dovrà fare tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. A completare il gruppo degli attuali tronisti, sono Nicole Santinelli e Luca Daffré: i due hanno esordito da poco a Uomini e donne e avranno meno tempo degli altri per decidere la persona con la quale vorranno condividere la quotidianità.