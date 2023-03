Nuova segnalazione su Alessio Corvino prima della scelta finale di Lavinia Mauro a Uomini e donne. Ormai manca pochissimo all'epilogo del percorso della tronista romana che, nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione, potrebbe arrivare a svelare il nome del ragazzo col quale intende costruire il suo futuro fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Intanto, però, a tenere banco in queste ore è una nuova segnalazione su Alessio Corvino che, ancora una volta, è stato beccato in discoteca in compagnia degli amici.

Segnalazione su Alessio Corvino prima della scelta di Lavinia a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con grande successo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, tra gli eventi particolarmente attesi dal pubblico, vi è quello legato alla scelta finale di Lavinia Mauro.

Per la tronista, infatti, sta per avvicinarsi il fatidico e ormai atteso momento della scelta finale in studio: nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione in programma il 18 e 19 marzo, per lei potrebbe giungere il momento di rivelare al pubblico chi è la persona con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio televisivo Mediaset tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Un momento che si preannuncia già attesissimo dai fan ma, in queste ore, a tenere banco sui social è una nuova segnalazione che potrebbe mettere in crisi la tronista.

Alessio Corvino beccato in discoteca prima della scelta a U&D

Al centro dell'attenzione è finito ancora una volta il giovane Alessio Corvino che, già lo scorso dicembre, si ritroverò al centro di una segnalazione che finì per far sorgere un po' di dubbi alla tronista.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, nei giorni scorsi Alessio Corvino si sarebbe concesso una nuova serata goliardica in compagnia dei suoi amici.

L'attuale corteggiatore di Lavinia Mauro è stato beccato mentre si godeva questa serata in assoluta libertà e, a quanto pare, tra gli amici presenti nel suo gruppo pare ci fosse anche la ragazza con la quale era stato avvistato già a Capodanno.

Lavinia furiosa per la segnalazione su Alessio Corvino prima della scelta a U&D?

E così, nonostante Lavinia sia stata molto chiara nei confronti del corteggiatore e in più occasioni abbia ammesso di non gradire questo suo modo di fare troppo "libertino" in giro tra discoteche e locali vari, Corvino continua ad andare avanti per la sua strada.

Quale sarà a questo punto la reazione di Lavinia Mauro dopo l'ennesima segnalazione sul corteggiatore casertano? Questo avrà delle conseguenze sulla scelta finale? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione.