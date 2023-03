Nelle scorse ore Ida Platano, ex dama di Uomini e donne, ha condiviso con i follower una riflessione abbastanza pessimistica, portando diversi a pensare che potrebbe essere in crisi col fidanzato Alessandro. Se i diretti interessati tacciono su questo Gossip, ci ha pensato il blogger Lorenzo Pugnaloni a fare chiarezza con una semplice Stories e a chiarire che Platano non si riferiva alla sua relazione quando ha scritto "deludiamoci con rispetto" sul suo profilo.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Cosa sta succedendo tra Ida e Alessandro? Questa è la domanda che molti fan di U&D si stanno ponendo nelle ultime ore, ovvero da quando la bresciana ha postato sui social network una frase che non lascia presagire a nulla di buono.

"Deludiamoci con rispetto", è questo il messaggio che Platano ha voluto condividere con i suoi quasi 650mila follower di Instagram la sera del 2 marzo scorso.

A supportare la tesi secondo la quale ci sarebbe "maretta" tra la dama e il cavaliere del Trono Over, è una segnalazione che Deianira Marzano ha prontamente riportato sul suo profilo questa mattina.

"C'è crisi, le cose non vanno come lei desiderava", ha fatto sapere una persona che dice di conoscere bene Vicinanza, ma che ha preferito rimanere anonima.

Secondo questo racconto, l'allontanamento tra i due sarebbe la conseguenza di vari ostacoli che Platano starebbe riscontrando nell'aprire un'attività a Roma.

Silenzio da parte dei personaggi di U&D

Se i diretti interessati tacciono sulle tante chiacchiere che stanno circolando sul loro rapporto, Lorenzo Pugnaloni ha deciso di raccontare le ultime news che gli sono arrivate all'orecchio su questa situazione.

"Nessuna crisi tra Ida e Alessandro. La Stories di lei non era riferita a lui e la storia va bene", ha fatto sapere il blogger che settimanalmente riporta le anticipazioni di tutto quello che accade negli studi di U&D durante le registrazioni.

Se il ragazzo si è esposto pubblicamente per smentire le voci che sono trapelate nelle ultime ore su questa coppia, è perché è certo di conoscere come stanno le cose veramente, ovvero che tra Platano e Vicinanza sarebbe tutto ok e che lo sfogo della parrucchiera non era per la sua relazione.

Entrambi i protagonisti del Trono Over, però, fino ad ora non hanno né confermato né smentito i gossip sul loro rapporto e secondo Deianira lo starebbero facendo apposta per tenere alta l'attenzione dei media sulle loro vite.

Attesa per le nuove riprese di U&D

Nel commentare la segnalazione che le è arrivata su Instagram in mattinata, infatti, Deianira Marzano ha punzecchiato la coppia sostenendo che Ida avrebbe spesso comportamenti "ambigui" per creare hype e garantirsi spazio sui siti e sulle riviste di gossip.

I fan dell'amore nato negli studi di U&D lo scorso novembre, dunque, non avrebbero motivi per preoccuparsi: secondo l'informato Pugnaloni, infatti, la relazione tra Platano e Vicinanza procederebbe a gonfie vele. La sparizione della dama dai social nell'ultima settimana, dunque, non dipenderebbe da una crisi amorosa, ma da altre problematiche che non sono ancora state rese note.

Lunedì 6 marzo, intanto, ricominceranno le registrazioni del dating-show, che sono attese dal pubblico per la possibile scelta che dovrebbe essere fatta da parte di Federico Nicotera.