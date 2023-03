In occasione del suo 40esimo compleanno, Ida Platano è volata a Parigi con il fidanzato Alessandro Vicinanza: la coppia nata a U&D lo scorso autunno, infatti, da qualche giorno è in Francia per festeggiare e per godersi un po' di riposo. Se da un lato ci sono tanti fan che stanno esultando per le belle emozioni che la dama e il cavaliere trasmettono anche solo tramite i social network, dall'altro c'è chi dubita della loro sincerità e lo sottolinea con commenti "al veleno" sul web.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

L'ultima volta che è stata ospite a U&D, Ida ha sorpreso il fidanzato regalandogli un viaggio a Parigi: la parrucchiera ha ricambiato il bel gesto che Alessandro ha fatto nei suoi confronti a Natale, quando l'ha spiazzata facendole trovare sotto l'albero due biglietti per Miami.

In questi ultimi giorni di marzo, dunque, i due sono in Francia e si stanno godendo le giornate tra relax e romanticismo. Sia Platano che Vicinanza, infatti, stanno aggiornando fan e curiosi con video e foto su Instagram, il tutto raccontato nei dettagli per fa sì che ai follower di entrambi non sfugga nulla.

La storica dama del Trono Over, dunque, è felicissima e non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi: la storia d'amore con l'imprenditore campano procede a gonfie vele e sta per tagliare il traguardo dei suoi primi 5 mesi.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Mentre l'ex Riccardo Guarnieri attacca Roberta sul magazine di U&D, Ida pensa solo al suo Alessandro e alle romantiche giornate che stanno trascorrendo a Parigi.

La coppia si è mostrata a cena a lume di candela, in camera da letto al risveglio, in giro per la città dell'amore e anche mentre si imbocca vicendevolmente a pranzo.

Di fronte a tutto questo "miele", però, c'è anche chi ha ancora dei dubbi: tra i fan del dating-show, infatti, più di qualcuno non crede alla sincerità di Platano e Vicinanza e lo fa presente con commenti piuttosto pungenti.

"Queste è solo ostentazione", "Loro vogliono autoconvincersi a tutti i costi", "A me non arriva tutto l'amore che dicono di provare e che vogliono mostrare", questi sono solo alcuni dei pareri che i follower hanno espresso sulla dama e il cavaliere che da mesi si stanno vivendo lontano dai riflettori di Canale 5.

Un pensiero che condividono in tanti, è che Ida non amerà più nessuno come ha amato Riccardo, e che quindi Alessandro sarebbe solamente un "diversivo" per non ricadere tra le braccia dello storico ex.

Nuove registrazioni di U&D nel weekend

Anche se Ida Platano non partecipa a U&D da mesi, la sua vita amorosa continua ad essere uno degli argomenti preferiti dai fan: qualsiasi cosa dica o faccia la dama sui social network, diventa uno spunto di discussione sia per chi la sostiene che per chi non vede l'ora di criticarla.

La parrucchiera di Brescia, però, sta dimostrando con i fan di essersi davvero innamorata di Alessandro: sono passati cinque mesi da quando la coppia si è formata in tv e, almeno pubblicamente, non si è mai vista neppure l'ombra di una crisi.

Il Trono Over, dunque, dovrà continuare a fare a meno della sua storica protagonista: i personaggi che stanno alimentando le dinamiche più interessanti da quando la dama si è fidanzata, sono Gemma Galgani e Riccardo.

La torinese ha vissuto un passionale ma tormentato tira e molla con il signor Silvio Venturato (terminato nell'ultima registrazione), mentre il pugliese rimane al centro dell'attenzione anche se non ha frequentazioni lunghe, di recente Guarnieri è stato assente per febbre e mal di stomaco, come ha spiegato Maria De Filippi in una puntata già andata in onda su Canale 5.