Oggi, venerdì 30 marzo, il magazine di U&D ha proposto ai fan un'intervista esclusiva di Riccardo. Dopo aver saltato due puntate per motivi di salute, per cui Maria De Filippi ha parlato di febbre e mal di stomaco, Guarnieri è tornato in studio per cercare l'amore. Interpellato su un possibile riavvicinamento con la ex Roberta, il pugliese ha risposto di no e ha chiarito che non ci tornerebbe insieme perché si è sentito usato da lei. Di Padua è stata accusata dal cavaliere del Trono Over di aver messo su un siparietto per far ingelosire Alessandro Vicinanza, col quale lei usciva prima che si legasse a Ida Platano.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nell'attesa che Lavinia faccia la scelta in una delle prossime registrazioni di U&D, gli spettatori sono concentrati su quello che ha dichiarato Riccardo al suo rientro in studio.

Dopo essersi assentato dagli Elios per quasi due settimane, il tarantino ha ripreso posto nel parterre e ha accettato di farsi intervistare dalla redazione.

Alcune risposte che Guarnieri ha dato agli addetti ai lavori, hanno un po' spiazzato il pubblico; in pochi si aspettavano che il protagonista del Trono Over lanciasse più di una frecciatina alla ex Roberta, alla quale ha cercato di riavvicinarsi svariate volte nell'ultima stagione del dating-show.

Le parole del protagonista di U&D

Dopo aver spiegato perché non ha mai fatto un viaggio con Di Padua ai tempi della loro relazione, il cavaliere del Trono Over risposto così a chi gli ha chiesto se vorrebbe riprovarci con lei: "Io vorrei un rapporto cordiale nel rispetto di quello che abbiamo vissuto, esattamente quello che ho cercato con Ida ma non è mai stato capito".

In merito al possibile ritorno di fiamma con Roberta, però, Riccardo ha chiarito: "Non ci ritornerei perché mi sono sentito usato".

Il pugliese ha ricordato l'uscita che ha fatto con la dama nel periodo in cui lei frequentava ancora Alessandro Vicinanza; in quel frangente, infatti, la protagonista di U&D ha ammesso di aver accettato l'invito a cena da parte dell'ex solo per far ingelosire il ragazzo che le stava preferendo Platano.

Questa mossa non è piaciuta affatto a Guarnieri, che ora la riporta in auge per motivare la sua scelta di non dare un'altra chance al legame passionale con Di Padua.

Attesa per le nuove registrazioni di U&D

In merito all'interesse che Roberta ha detto di provare per un corteggiatore di Nicole, Riccardo ha spiegato di aver reagito male perché la ex si è sempre rapportata a persone della sua età e non ai giovanissimi.

"La leggerezza ce l'aveva anche con me, e ho 45 anni", ha dichiarato il cavaliere al magazine di U&D.

Nel commentare i tanti "no" che Di Padua gli ha detto ultimamente anche solo per andare a prendere un caffè, Guarnieri ha detto: "Ha preferito l'amicizia ad una bella complicità".

La puntata del dating-show che andrà in onda il 31 marzo, aggiornerà i telespettatori sulla nuova conoscenza che il pugliese ha fatto al suo rientro in studio: l'ex di Ida Platano ha accettato di frequentare una ragazza che ha scritto alla redazione esclusivamente per lui.

Tra sabato 1 e domenica 2 aprile, invece, Maria De Filippi condurrà due nuove registrazioni: l'anticipazione più attesa è quella sul nome che farà Lavinia Mauro quando sceglierà. Dopo oltre sei mesi di percorso, infatti, la tronista sta per prendere una decisione tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, i due corteggiatori con i quali è uscita in esterna per tanto tempo e che ora aspettano il suo "responso" finale.

A cercare l'amore nel Trono Classico, dunque, sono rimasti: Nicole Santinelli (già a buon punto con Andrea e Carlo) e Luca Daffré.